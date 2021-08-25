Второй президент назвал такие причины парадоксальными, ведь они "диаметрально противоположные". Однако подчеркнул, что с агрессором необходимо бороться и только тогда удастся вернуть свое.
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Против оккупации надо бороться
"Я бы назвал то, что Россия сделала с Крымом, не аннексией, а оккупацией. Аннексия – это же якобы навсегда, это "отрезали и съели". А вот оккупация – это совсем другое: это временно и мы свое вернем. Аннексией можно возмущаться, как уже свершившимся фактом, а против оккупации надо бороться", – сказал Леонид Кучма.
Что же до причин, то они, хотя это может прозвучать как парадокс, диаметрально противоположны: оккупация Крыма состоялась потому, что Украина не стала защищаться, а война на Донбассе началась потому, что мы наконец начали отвечать оккупанту, что перешли к сопротивлению,
– добавил второй президент.
Оккупация Крыма Россией
- В марте 2014 года Россия ввела войска на территорию Крыма.
- Страна-агрессор провела псевдореферендум и оккупировала полуостров.
- Из-за этого государства Запада ввели пакет санкций против России
Ситуация на Донбассе: коротко
- На Донбассе 24 августа оккупанты 3 раза срывали режим прекращения огня.
- Неспокойно было возле населенного пункта Новомихайловка и Прицепиловка.
- В результате атак врага один воин получил ранение, несовместимое с жизнью.
Заметьте В День Независимости на Донбассе погиб украинский военный
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала