Кремль хотел не понимания, а подчинения, – Кучма о трудных переговорах с Путиным

Леонид Кучма вспомнил, с кем проводил самые тяжелые переговоры во время пребывания на посту президента. Это было именно с главой Кремля Владимиром Путиным.

Мол, во время переговоров Россия давила на Украину. В частности, во время конфликта вокруг украинского острова Тузла.

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По словам Кучмы, в свое время ему рассказал экс-министр иностранных дел Геннадий Удовенко, что переговоры делятся на два типа:

win-win – когда обе стороны договариваются и ищут приемлемого для всех компромисса;

"Игра с нулевой суммой" – когда соревнуются за полную победу, чтобы не оставить противнику ничего.

Переговоры с западными партнерами обычно проходили по первому сценарию. Зато с Москвой – по второму.

"Уже тогда Кремль предпочитал не столько взаимопонимание, как подчинение. Выдерживать давление действительно было трудно, но удавалось. Упомяну хотя бы Тузлу", – отметил второй президент Украины.

Что известно о конфликте касаемо острова Тузла?

Данные:



Остров Тузла расположен в Крыму, посередине Керченского пролива. В 1954 году он вошел в состав Украинской ССР.



Впрочем, в 2003 году Россия захотела его забрать. В Кремле настаивали, что Тузла на самом деле является косой – продолжением Таманского полуострова. Поэтому внезапно начали строительство дамбы. Президент Леонид Кучма прервал визит в Латинскую Америку и прибыл на остров.



В ноябре 2003 года премьер-министры России и Украины договорились о прекращении дальнейшего строительства дамбы. Данные: Википедия Остров Тузла расположен в Крыму, посередине Керченского пролива. В 1954 году он вошел в состав Украинской ССР.Впрочем, в 2003 году Россия захотела его забрать. В Кремле настаивали, что Тузла на самом деле является косой – продолжением Таманского полуострова. Поэтому внезапно начали строительство дамбы. Президент Леонид Кучма прервал визит в Латинскую Америку и прибыл на остров.В ноябре 2003 года премьер-министры России и Украины договорились о прекращении дальнейшего строительства дамбы.

Кучма: Труднее всего было договариваться с Ющенко и Януковичем во время первого Майдана

Кучма также назвал одними из самых сложных переговоров "круглые столы" во время первого Майдана, благодаря которым удалось завершить Оранжевую революцию.

Но на них труднее всего было договариваться не с иностранными посредниками, они как раз быстро откликнулись на мою просьбу приехать и делали все ради урегулирования кризиса, а с Ющенко и Януковичем,

– подчеркнул он.

И добавил, обоих политиков было очень непросто подтолкнуть к компромиссу между собой и убедить их принять идею политической реформы. Которая впоследствии превратила Украину в парламентско-президентскую республику именно в конце 2004 года.

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