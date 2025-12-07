Їде звідусіль й щодня: Андрющенко сказав, куди росіяни стягують найбільше техніки зараз

Росія щоденно перекидає живу силу та боєкомплекти через Маріуполь у бік Донеччини, концентруючи основні потоки на Покровському напрямку. Для перекидання використовують маршрути з Криму та території Росії.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу зазначив, що саме цей напрямок став головним для росіян останніми тижнями. Він додав, що інтенсивність переміщень зростає, а Маріуполь дедалі активніше перетворюють на військову базу.

Дивіться також США зараз гірше ставляться до Європи, ніж до Росії, – політолог пояснив парадокс

Куди росіяни стягують сили на Донеччині?

Цього тижня головний потік російських переміщень спрямований на північ Донеччини в район Покровська та Мирнограда. Андрющенко зазначає, що колони заходять одразу кількома маршрутами: через Новоазовськ, Маріуполь і з боку Бердянська, що видно з регулярних фіксацій руху.

Основним напрямком цього тижня остаточно оформлено північ Донецької області – Покровськ і Мирноград,

– сказав керівник Центру вивчення окупації.

На Гуляйпільському напрямку активність зменшилася порівняно з попередніми тижнями. Там залишаються поодинокі переміщення, але вони не співмірні з попереднім тиском. За словами Андрющенка, росіяни, ймовірно, змінили пріоритет у цьому секторі.

Гуляйпільський напрямок став більше сповільненим, – переміщення є, але вони не такі масові,

– пояснив він.

Паралельно росіяни переводять морську піхоту на базування до Маріуполя, звідки її легше перекидати на різні ділянки фронту. Це дає змогу швидко реагувати на зміни обстановки. Маріуполь залишається ключовим пунктом, через який окупанти здійснюють щоденні переміщення.

Маріуполь як новий пункт розміщення російської морпіхоти

Окупанти частіше перекидають морську піхоту не до Криму, а безпосередньо в Маріуполь. Це дає змогу тримати підрозділи ближче до районів, де росіяни намагаються підтримувати тиск, зокрема на Гуляйпільському напрямку.

Такий підхід дозволяє окупантам зменшити довжину перекидань між ділянками фронту. У Маріуполі підрозділи перебувають значно ближче до активних зон боїв, що пришвидшує їхнє переміщення.

Їх простіше залишати в Маріуполі, аніж катати в Крим плюс 500 кілометрів кожен раз,

– додав він.

Переміщення відбуваються щодня, хоча не завжди потрапляють у публічні зведення. Інформацію фіксують профільні структури, а підсумки для суспільства подають у щотижневих оглядах, щоб уникати зайвих чуток навколо фронту.

Що відомо про останні дії росіян у Маріуполі?