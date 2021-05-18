"Розкажіть про це своїм рідним": кримські татари поділилися історіями депортації у 1944 році

Україна та світ щороку 18 травня вшановують жертв депортації кримськотатарського народу з Криму. Цього дня у 1944 році з території півострова рушив перший ешелон з депортованим населенням.

Загалом жертвами депортації стали понад 200 тисяч осіб. Нащадки депортованих кримських татар у день пам'яті поділилися історіями своїх людей.

Зверніть увагу День боротьби за права кримськотатарського народу: коли відновиться історична справедливість

Джамала

Джамала зізналася, що день 18 травня 1944 став трагедією для її родини. За словами співачки, її прабабуся "часто згадувала той жахливий день".

"Вранці її з 5 маленькими дітьми на руках посадили в товарні вагони та відправили потягом до Середньої Азії. Тоді мій прадідусь був на війні. Їхали в жахливих умовах майже два тижні. Найменша донечка, на жаль, померла в дорозі. Дівчинку навіть не дали поховати. Радянські солдати просто забрали її", – розповіла Джамала.

Співачка зауважила, що вже стала мамою, і коли тримає на руках маленького Селіма, все більше розуміє свою прабабусю та усвідомлює "весь жах того дня".

"Ця історія залишила глибокий слід на моєму житті та творчості. Її я буду пам’ятати завжди та розкажу своїм дітям. Коли ми знаємо свою історію, ми знаємо себе. Пам'ятаємо", – підсумувала Джамала.

Таміла Ташева

Заступниця постійного представника Президента України у Криму Таміла Ташева розповів, що вперше почула про Крим від своєї прабабусі у 5 років.

"Вперше говорити про Крим зі мною почала моя прабабця-Сабє, мені було років 5. Вона жила з нами в нашому будинку у Самарканді. Сабє біта розповідала, що зовсім скоро ми поїдемо у найкрасивіше місце на землі, там багато сонця, гір та моря", – розповіла посадовиця.

Ташева пригадала, що тоді обличчя бабусі світилось, а щоками "лилися сльози щастя".

"Я питала в неї чого вона плаче, витирала сльози маленькою долонькою, а вона казала що нам вернутись в Крим було не можна, і плаче вона від щастя, бо зовсім скоро побачить батьківський дім", – розповіла посадовиця.

Жінка зауважила, що "коли ми прилетіли в аеропорт Сімферополя, спускаючись з трапу літака Сабє біта міцно тримала мене за руку, їі обличчя було знову у сльозах, спинити які ще довго не вдавалось".

До нового дому довелося їхати через усе місто.

"Коли ми приїхали, то я побачила двокімнатну недобудову, без вікон та дверей. Вбиральня, вмивальник, всі "умови" були надворі. Тоді малим дівчам я не розуміла де це "найкрасивіше місце на землі"? В цій недобудові, жахливих умовах проживання? Вже пізніше я чула багато про депортацію, про прагнення повернутись і неможливість цього", – зізналася Ташева.

За словами посадовиці, "історія прабабці, вражає, але й вона не є унікальною". Після німецької окупації бабуся Ташевої потрапила в австрійський робочий табір.

"Коли той табір звільняли "совєти" всіх кримських татар з цього табору посадили у вагони і через всю Європу відправили до Узбекистану. У 2014 році почалася новітня, вже гібридна депортація кримських татар", –розповіла Ташева.

Жінка наголосила, що "кримських татар не саджають у товарні вагони, але створюють умови, за яких кримські татари змушені покидати свої домівки.

"Тоді радянський режим, а зараз російський імперський кат хоче знищити кримських татар як народ. І тепер, я дуже розумію свою прабабцю Сабє, бо маю таке саме прагнення повернутись додому і побачити найкрасивіше місце на землі, бо я не була вдома довгих 7 років. Вшануйте сьогодні всіх жертв геноциду кримськотатарського народу. Розкажіть про це своїм рідним та близьким", – закликала посадовиця.

Актуально Крим буде вільний, – Зеленський вшанував пам'ять жертв геноциду кримських татар

Заява Меджлісу кримськотатарського народу

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що "77 років тому, 18 травня 1944 року, комуністичний режим СРСР здійснив злочинну депортацію кримськотатарського народу з його Батьківщини – Криму – у віддалені райони Центральної Азії, Сибіру та Уралу".

"Насильницьке вигнання у 1944 році кримськотатарського народу мало на меті остаточне знищення корінного народу Криму, початок якому було покладено в 1783 році завоюванням Криму Російською імперією і знищенням державності кримських татар", – мовиться у повідомленні.

У повідомленні Меджлісу наголосили, що "попри катастрофічні людські втрати, понесені в перші роки вигнання внаслідок голоду, масових захворювань, знущань і каторжних робіт в місцях спецпоселень, цілеспрямовану мовну та культурну асиміляцію, кримськотатарський народ зміг вистояти і повернутися на свою Батьківщину завдяки своїй самовідданій боротьбі".

"Сподівання і реальні можливості відновлення в умовах демократизації незалежної України колективних прав кримськотатарського народу, відродження і розвитку кримськотатарської мови, національної культури, повернення справжньої історії Криму і його корінного народу, опинилися під загрозою з 2014 року, коли Росія захопила і незаконно спробувала анексувати Крим, який є невід'ємною частиною України", – зауважили у зверненні.

Меджліс кримськотатарського народу звернув увагу громадськості, що наразі дії Росії на півострові є свідомою політикою етноциду кримськотатарського народу. Зокрема, мовиться про:

системний тиск на кримськотатарський народ;

організацію етнічно і політично вмотивованих переслідувань;

прискорене заселення півострову громадянами Росії з метою штучної зміни демографічного і етнічного складу.

Окрім того, Меджліс кримськотатарського народу закликав країни об'єднатися "навколо Кримської платформи і якомога швидше вжити термінових і жорстких заходів примусу Росії до дотримання норм міжнародного права".

Також кримські татари закликали "Президента України як гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина законодавче забезпечити відновлення колективних прав кримськотатарського народу".

Меджліс висловив співчуття кожній родині кримських татар та усьому кримськотатарському народу через втрату рідних і близьких внаслідок депортації 18 травня 1944 року,