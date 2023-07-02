"Може статися щось погане": в російських військових проблеми з логістикою в Криму

Російські окупанти після вибухів на Чонгарському мосту шукають, як переправити техніку. Катають свої танки вороги вже навіть посеред дня.

Українські партизани стежать за пересуванням техніки ворога. Вони зазначили, що "на шляху з нею може статися щось погане".

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Що відбувається з технікою ворога в Криму

Учасники військового партизанського руху, який діє на тимчасово окупованих територіях України розповіли, що російські військові мають проблеми з логістикою в Криму.

Зокрема, вороги після удару по мосту в Чонгарі змушені шукати обхідні шляхи.

Останні три дні наші агенти спостерігають переміщення "відновлених" танків Т-62 автомобільною дорогою 35 ВП МОЗ 35Н-796 (Феодосія – Берегове – Приморський – Таврида) у бік кримського мосту,

– заявили в "Атеш".