Українські партизани стежать за пересуванням техніки ворога. Вони зазначили, що "на шляху з нею може статися щось погане".

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Що відбувається з технікою ворога в Криму

Учасники військового партизанського руху, який діє на тимчасово окупованих територіях України розповіли, що російські військові мають проблеми з логістикою в Криму.

Зокрема, вороги після удару по мосту в Чонгарі змушені шукати обхідні шляхи.

Останні три дні наші агенти спостерігають переміщення "відновлених" танків Т-62 автомобільною дорогою 35 ВП МОЗ 35Н-796 (Феодосія – Берегове – Приморський – Таврида) у бік кримського мосту,

– заявили в "Атеш".