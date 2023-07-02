Українські партизани стежать за пересуванням техніки ворога. Вони зазначили, що "на шляху з нею може статися щось погане".
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Що відбувається з технікою ворога в Криму
Учасники військового партизанського руху, який діє на тимчасово окупованих територіях України розповіли, що російські військові мають проблеми з логістикою в Криму.
Зокрема, вороги після удару по мосту в Чонгарі змушені шукати обхідні шляхи.
Останні три дні наші агенти спостерігають переміщення "відновлених" танків Т-62 автомобільною дорогою 35 ВП МОЗ 35Н-796 (Феодосія – Берегове – Приморський – Таврида) у бік кримського мосту,
– заявили в "Атеш".
Рух техніки окупантів у Криму
Також учасники руху показали, як вони стежать за переміщенням військово-морського флоту Росії, включно з підводним.
"Приклад: вчора, 01.07 о 16:50 наш агент оперативно повідомив, що підводний човен виходить із Севастопольської бухти. Від нас не втекти!" – запевнили партизани.
Вони вкотре нагадали окупантами, що вони можуть вивести свій флот або його буде знищено.
"Атеш" показав, як стежить за флотом ворогів у Севастополі: дивіться відео
Вибухи на Чонгарському мосту: коротко
Вибухи на Чонгарському мосту пролунали вранці 22 червня 2023 року. Вони значно пошкодили міст. Там зупинили рух машин.
Варто зазначити, що саме Чонгарський міст з'єднує Херсонську область та Крим. Він пролягає через Чонгарську протоку.
Де розташований Чонгарський міст: дивіться на карті
Варто зазначити, що для російських загарбників міст був важливим. Адже саме через нього вороги перекидали живу силу та техніку на Південь України, де Сили оборони України ведуть наступальні операції.
У розвідці Великої Британії пояснили, що вибухи були на декількох автодорожніх мостах в районі тимчасово окупованого Чонгару.
Після цього вороги змушені використовувати альтернативні маршрути для перекидання техніки. Зокрема, тепер логістичним конвоям загарбників треба на 50% більше часу, щоб дістатися фронту.