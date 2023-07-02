Украинские партизаны следят за передвижением техники врага. Они отметили, что "по пути с ней может произойти что-то плохое".
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Что происходит с техникой врага в Крыму
Участники военного партизанского движения, действующего на временно оккупированных территориях Украины, рассказали, что российские военные имеют проблемы с логистикой в Крыму.
В частности, враги после удара по мосту в Чонгаре вынуждены искать обходные пути.
Последние три дня наши агенты наблюдают перемещение "восстановленных" танков Т-62 автомобильной дорогой 35 ОП МЗ 35Н-796 (Феодосия – Берегово – Приморский – Таврида) в сторону крымского моста,
– заявили в "Атеше".
Движение техники оккупантов в Крыму
Также участники движения показали, как они следят за перемещением военно-морского флота России, включая подводное.
"Пример: вчера, 01.07 в 16:50 наш агент оперативно сообщил, что подлодка выходит из Севастопольской бухты. От нас не уйти!" – заверили партизаны.
Они в очередной раз напомнили оккупантам, что они могут вывести свой флот или он будет уничтожен.
"Атеш" показал, как следит за флотом врагов в Севастополе: смотрите видео
Взрывы на Чонгарском мосту: коротко
Взрывы на Чонгарском мосту прозвучали утром 22 июня 2023 года. Они сильно повредили мост. Там остановили движение машин.
Стоит отметить, что именно Чонгарский мост объединяет Херсонскую область и Крым. Он пролегает через Чонгарский пролив.
Где расположен Чонгарский мост: смотрите на карте
Следует отметить, что для российских захватчиков мост был важен. Ведь именно через него враги опрокидывали живую силу и технику на Юг Украины, где Силы обороны Украины ведут наступательные операции.
В разведке Великобритании объяснили, что взрывы были на нескольких автодорожных мостах в районе временно оккупированного Чонгара.
После этого враги вынуждены использовать альтернативные маршруты для опрокидывания техники. В частности, теперь логистическим конвоям захватчиков понадобилось на 50% больше времени, чтобы добраться до фронта.