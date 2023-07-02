Украинские партизаны следят за передвижением техники врага. Они отметили, что "по пути с ней может произойти что-то плохое".

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Что происходит с техникой врага в Крыму

Участники военного партизанского движения, действующего на временно оккупированных территориях Украины, рассказали, что российские военные имеют проблемы с логистикой в Крыму.

В частности, враги после удара по мосту в Чонгаре вынуждены искать обходные пути.

Последние три дня наши агенты наблюдают перемещение "восстановленных" танков Т-62 автомобильной дорогой 35 ОП МЗ 35Н-796 (Феодосия – Берегово – Приморский – Таврида) в сторону крымского моста,

– заявили в "Атеше".