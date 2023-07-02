"Может произойти что-то плохое": у российских военных проблемы с логистикой в Крыму

Российские оккупанты после взрывов на Чонгарском мосту ищут, как переправить технику. Катают свои танки враги уже даже посреди дня.

Украинские партизаны следят за передвижением техники врага. Они отметили, что "по пути с ней может произойти что-то плохое".

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Что происходит с техникой врага в Крыму

Участники военного партизанского движения, действующего на временно оккупированных территориях Украины, рассказали, что российские военные имеют проблемы с логистикой в Крыму.

В частности, враги после удара по мосту в Чонгаре вынуждены искать обходные пути.

Последние три дня наши агенты наблюдают перемещение "восстановленных" танков Т-62 автомобильной дорогой 35 ОП МЗ 35Н-796 (Феодосия – Берегово – Приморский – Таврида) в сторону крымского моста,

– заявили в "Атеше".