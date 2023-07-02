"Может произойти что-то плохое": у российских военных проблемы с логистикой в Крыму
Источник:"Атеш"
Российские оккупанты после взрывов на Чонгарском мосту ищут, как переправить технику. Катают свои танки враги уже даже посреди дня.
Украинские партизаны следят за передвижением техники врага. Они отметили, что "по пути с ней может произойти что-то плохое".
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Что происходит с техникой врага в Крыму
Участники военного партизанского движения, действующего на временно оккупированных территориях Украины, рассказали, что российские военные имеют проблемы с логистикой в Крыму.
В частности, враги после удара по мосту в Чонгаре вынуждены искать обходные пути.
Последние три дня наши агенты наблюдают перемещение "восстановленных" танков Т-62 автомобильной дорогой 35 ОП МЗ 35Н-796 (Феодосия – Берегово – Приморский – Таврида) в сторону крымского моста,
– заявили в "Атеше".
Движение техники оккупантов в Крыму
Также участники движения показали, как они следят за перемещением военно-морского флота России, включая подводное.
"Пример: вчера, 01.07 в 16:50 наш агент оперативно сообщил, что подлодка выходит из Севастопольской бухты. От нас не уйти!" – заверили партизаны.
Они в очередной раз напомнили оккупантам, что они могут вывести свой флот или он будет уничтожен.
"Атеш" показал, как следит за флотом врагов в Севастополе: смотрите видео
Взрывы на Чонгарском мосту: коротко
Взрывы на Чонгарском мосту прозвучали утром 22 июня 2023 года. Они сильно повредили мост. Там остановили движение машин.
Стоит отметить, что именно Чонгарский мост объединяет Херсонскую область и Крым. Он пролегает через Чонгарский пролив.
Где расположен Чонгарский мост: смотрите на карте
Следует отметить, что для российских захватчиков мост был важен. Ведь именно через него враги опрокидывали живую силу и технику на Юг Украины, где Силы обороны Украины ведут наступательные операции.
В разведке Великобритании объяснили, что взрывы были на нескольких автодорожных мостах в районе временно оккупированного Чонгара.
После этого враги вынуждены использовать альтернативные маршруты для опрокидывания техники. В частности, теперь логистическим конвоям захватчиков понадобилось на 50% больше времени, чтобы добраться до фронта.