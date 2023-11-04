Попередньо у Криму уражено корабель типу "Каракурт" – носій ракет "Калібр"
У тимчасово окупованому Криму вкотре було гучно. Згодом, за попередньою інформацією, стало відомо про ураження корабля типу "Каракурт", що є носієм небезпечних "Калібрів".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власні джерела. Важливо, що 4 листопада була інформація про прильот в районі суднобудівельного заводу в Керчі. Згодом її підтвердили в Збройних Силах.
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Атака на ракетоносій окупантів в Криму
На момент можливого ураження малий ракетний корабель проєкту "Каракурт" був абсолютно новим та перебував на етапі дооснащення. Мали його невдовзі передати до складу Чорноморського флоту Росії.
Приліт в Криму та можливе ураження корабля-ракетоносія: відео 24 Каналу
Наголосимо, що до цього були повідомлення про вибухи та удар по суднобудівельному заводу "Залів" імені Бутоми в тимчасово окупованому місті Керч. На кадрах, що зняли люди, було справді видно стовп диму та жовтогарячий вогонь в районі цього підприємства.
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Розташоване відповідне підприємство на вулиці Танкістів, 4 – це на півдні міста Керч в тимчасово окупованому Криму. А саме – в районі Комиш-Бурунської коси.
Де розташований завод "Залів", на території якого було гучно: дивіться на карті від Google maps
Ворог брехав про "роботу ППО"
- Після появи в мережі відео з місця атаки на суднобудівельний завод в Керчі гауляйтер півострова Сєргєй Аксьонов поспішив запевнити, що нібито в районі підприємства працювала протиповітряна оборона.
- За словами так званого "голови" Криму, уламки збитої ракети нібито впали на території одного зі сухих доків та ніхто з людей не постраждав.
- Відомо, що "Залів" є одним з найбільших суднобудівних підприємств у східній частині Європі та відомий він якраз-таки створенням військових фрегатів. Від 2020 року цей завод розпочав будівництво кораблів-авіаносців для військово-морського флоту ворожої держави.