Попередньо у Криму уражено корабель типу "Каракурт" – носій ракет "Калібр"

У тимчасово окупованому Криму вкотре було гучно. Згодом, за попередньою інформацією, стало відомо про ураження корабля типу "Каракурт", що є носієм небезпечних "Калібрів".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власні джерела. Важливо, що 4 листопада була інформація про прильот в районі суднобудівельного заводу в Керчі. Згодом її підтвердили в Збройних Силах.

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Атака на ракетоносій окупантів в Криму

На момент можливого ураження малий ракетний корабель проєкту "Каракурт" був абсолютно новим та перебував на етапі дооснащення. Мали його невдовзі передати до складу Чорноморського флоту Росії.

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Наголосимо, що до цього були повідомлення про вибухи та удар по суднобудівельному заводу "Залів" імені Бутоми в тимчасово окупованому місті Керч. На кадрах, що зняли люди, було справді видно стовп диму та жовтогарячий вогонь в районі цього підприємства.

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Розташоване відповідне підприємство на вулиці Танкістів, 4 – це на півдні міста Керч в тимчасово окупованому Криму. А саме – в районі Комиш-Бурунської коси.

Де розташований завод "Залів", на території якого було гучно: дивіться на карті від Google maps

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