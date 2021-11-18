КСУ не оцінюватиме конституційність амністії для учасників Майдану

Конституційний Суд відмовився розглядати конституційність рішення про амністію для учаснимків Революції Гідності. Відповідне подання щодо закону нардепи зробили ще у червні 2020 року.

Про це повідомила постійна представниця Верховної Ради у КС Ольга Совгиря.

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Закон, щодо якого було подання, ухвалили ще у 2014 році

Закон про заборону переслідувань та покарання учасників Революції Гідності ухвалили ще у 2014 році. У травні 2020 року близько 50 нардепів парламенту подали до КСУ, аби визнати документ неконституційним.

Ще до цього з вимогою скасувати закон про амністію виступила моніторингова місія ООН з прав людини. В Організації Об'єднаних Націй зауважили, що положення документа заважають об'єктивно розслідувати злочини, скоєні під час Революції Гідності.

Що нардепи стверджували у поданні На думку авторів, цим законом порушувались засади рівності всіх перед законом. Також стверджувалось, що ухваливши цей закон, Верховна Рада вийшла за межі своїх повноважень, втрутившись у повноваження судів.

Конституційне провадження не відкриватимуть

Велика палата КС ухвалила рішення щодо подання нардепів: конституційне провадження не відкриватимуть.

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Що відомо про розслідування злочинів під час Майдану:

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо злочинів на Майдані у лютому 2014 року .

Розслідування кримінального провадження тривало 8 років.

Слідчі встановили склад злочинної групи. До неї, зокрема. входили тодішні голова СБУ, міністр оборони та командир "Беркуту".

Ексвисокопосадовцям інкримінують тяжкі та особливо тяжкі злочини.

Текст публікації Ольги Совгирі:

Конституційний Суд відмовив у відкритті провадження за конституційним поданням народних депутатів щодо конституційності Закону "Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України" від 21 лютого 2014 року № 743-VII (так званий закон про амністію учасників Революції Гідності).

Це подання було подано до Суду ще 02.06.2020 року і з того часу Суд більше року вирішував чи розглядати цю справу по суті.