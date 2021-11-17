Це розслідування кримінального провадження тривало аж 8 років. А докази налічують понад 1,5 тисячі томів.

Важливо Головному охоронцю Януковича повідомили про підозру

Слідчі встановили, що до складу злочинної групи високопосадовців входили тодішні:

міністр оборони України;

голова Служби безпеки України та його перший заступник – керівник Антитерористичного центру;

міністр внутрішніх справ України та його заступник;

начальник Головного управління – командувач внутрішніх військ МВС України;

тимчасово виконувач обов'язків начальника Головного управління МВС України у Києві;

заступник начальника Головного управління – начальник міліції громадської безпеки ГУМВС України у Києві;

командир "Беркуту", підпорядкованого ГУМВС України у Києві.

Що інкримінують ексвисокопосадовцям

Усіх їх підозрюють у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень під час масових акцій протесту, які відбувалися у Києва з 18 до 20 лютого 2014 року. Мовиться про:

вчиненні теракту з метою залякування населення, що призвело до настання тяжких наслідків та загибелі людей;

перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спеціальних засобів, що спричинило тяжкі наслідки;

незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.