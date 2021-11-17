Это расследование уголовного производства длилось аж 8 лет. А доказательства насчитывают более 1,5 тысячи томов.
Важно Главному охраннику Януковича сообщили о подозрении
Следователи установили, что в состав преступной группы чиновников входили тогдашние:
- министр обороны Украины;
- глава Службы безопасности Украины и его первый заместитель – руководитель Антитеррористического центра;
- министр внутренних дел Украины и его заместитель;
- начальник Главного управления – командующий Внутренних войск МВД Украины;
- временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МВД Украины в Киеве;
- заместитель начальника Главного управления – начальник милиции общественной безопасности ГУМВД Украины в Киеве;
- командир "Беркута", подчиненного ГУМВД Украины в Киеве.
Что инкриминируют экс-чиновникам
Всех их подозревают в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые происходили в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года. Говорится о:
- совершении теракта с целью запугивания населения, что привело к наступлению тяжких последствий и гибели людей;
- превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств, повлекшем тяжкие последствия;
- незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.
Как пояснили в ГБР, после ознакомления с материалами дела стороной защиты обвинительный акт направят в суд.
Заметим, что ранее Антикоррупционный суд заочно арестовал беглого президента Виктора Януковича. Дело касается присвоения "Межигорья".