Это расследование уголовного производства длилось аж 8 лет. А доказательства насчитывают более 1,5 тысячи томов.

Важно Главному охраннику Януковича сообщили о подозрении

Следователи установили, что в состав преступной группы чиновников входили тогдашние:

министр обороны Украины;

глава Службы безопасности Украины и его первый заместитель – руководитель Антитеррористического центра;

министр внутренних дел Украины и его заместитель;

начальник Главного управления – командующий Внутренних войск МВД Украины;

временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МВД Украины в Киеве;

заместитель начальника Главного управления – начальник милиции общественной безопасности ГУМВД Украины в Киеве;

командир "Беркута", подчиненного ГУМВД Украины в Киеве.

Что инкриминируют экс-чиновникам

Всех их подозревают в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые происходили в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года. Говорится о:

совершении теракта с целью запугивания населения, что привело к наступлению тяжких последствий и гибели людей;

превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств, повлекшем тяжкие последствия;

незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.

Обратите внимание! Из-за действий этой организованной преступной группы только за 3 дня февраля погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Как пояснили в ГБР, после ознакомления с материалами дела стороной защиты обвинительный акт направят в суд.

Заметим, что ранее Антикоррупционный суд заочно арестовал беглого президента Виктора Януковича. Дело касается присвоения "Межигорья".