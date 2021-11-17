Про це в ефірі 24 каналу сказала голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук. Вона висловила сподівання, що суд надалі дотримуватиметься усіх гарантій сторін.
До теми Розстріл майданівців: ДБР завершило розслідування щодо злочинів Януковича та його оточення
Важливо, аби у нікого не було сумнівів у справедливості винесеного рішення.
Це важливий крок, але точно не крапка. Мовиться про закінчення розслідування. Тепер обвинувальний акт мають передати до суду. Вже суд розглядатиме цю справу у заочному провадженні і поставить крапку у цій резонансній справі.
Фігурантами цієї справи є 10 осіб, які у часи Януковича обіймали посади при владі. Однак у який спосіб і за якими критеріями цих людей обирали – незрозуміло.
"Ситуація 2013 – 2014 років зачепила не тільки 10 людей з владних посад. Простий приклад – це депутати, які голосували за диктаторські закони 16 січня", – зауважила Матвійчук.
Депутати винесли мирний протест за будь-які правові межі, тим самим підштовхували протестувальників до радикальних дій. Їх у цьому переліку, як ми бачимо, немає,
– пояснила правозахисниця.
Матвійчук: Історичне значення – не менш важливе
Правозахисниця вважає, що це не просто історична справа.
"Це справа, яку без крапки, а це вирок суду, ми не перегорнемо в історії. Російську пропаганду про те, що владу в Україні незаконно захопили фашисти внаслідок державного перевороту – їх мають спростовувати не на рівні політичних заяв і декларації уряду України, а на рівні встановлених фактів у процедурі змагального судового процесу", – підсумувала Матвійчук.
Правозахисниця відреагувала на завершення розслідування: дивіться відео
Розстріл майданівців: останні новини
- Розслідування цього кримінального провадження тривало аж 8 років. За цей час зібрали понад 1,5 тисячі томів доказів.
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що Януковичу і його поплічникам світить довічне у справі Майдану.
- В Офісі генпрокурора також розповіли, що під час найактивніших розстрілів Майдану Янукович 11 разів дзвонив Путіну