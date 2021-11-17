Заступник голови департаменту у "справах Майдану" Офісу генпрокурора Денис Іванов на брифінгу повідомив, що вони користувалися спеціальним зв'язком.

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"У цей період керівники правоохоронних органів і колишній президент Янукович за спеціальним урядовим зв'язком з'єднувався з вищим керівництвом Росії й керівниками її правоохоронних органів. Зокрема, Янукович здійснив 11 з'єднань з президентом Росії Путіним", – заявив Іванов.

Хто ще контактував з російськими високопосадовцями

Іванов додав, що тодішній міністр внутрішніх справ Олександр Захарченко також у період з 18 по 20 лютого 2014 року, 12 разів зідзвонювався з його російським колегою. Також колишній глава СБУ Олександр Якименко 3 рази спілкувався з директором ФСБ Росії.