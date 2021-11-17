Заместитель председателя департамента по "делам Майдана" Офиса генпрокурора Денис Иванов на брифинге сообщил, что они пользовались специальной связью.

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"В этот период руководители правоохранительных органов и бывший президент Янукович по специальной правительственной связи соединялся с высшим руководством России и руководителями ее правоохранительных органов. В частности, Янукович совершил 11 созвонов с президентом России Путиным", – заявил Иванов.

Кто еще контактировал с российскими чиновниками

Иванов добавил, что тогдашний министр внутренних дел Александр Захарченко также в период с 18 по 20 февраля 2о14 года 12 раз созванивался с его российским коллегой. Также бывший глава СБУ Александр Якименко три раза общался с директором ФСБ России.