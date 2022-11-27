З такими людьми воює Росія: Кулеба показав, як "пункт незламності" врятував маленьку дівчинку

Російські військові програють ЗСУ на полі бою, через що тероризують українців у тилу. Жертвами атак російських окупантів стають і діти, які вимушені рятуватися у "пунктах незламності".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба показав, проти кого насправді воює армія Росії. Він опублікував фото з "пункту незламності" в Україні.

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Кулеба показав, проти кого воює "друга армія світу"

Глава МЗС України розповів, що українська мама була вимушена привести доньку до "пункту незламності", щоб скористатися інгалятором. Кулеба наголосив, що саме з дітьми та мирними українцями воює так звана "друга армія світу", яка на полі бою поступається ЗСУ.

Українська мати привезла свою дитину до тимчасового притулку, одного з "пунктів незламності", щоб скористатися вкрай необхідним інгалятором. Російські терористи можуть пишатися собою: саме з такими людьми вони воюють, програючи українській армії на полі бою,

– написав український міністр.

Що відомо про "пункти незламності" в Україні

Президент Володимир Зеленський 22 листопада під час звернення до українців анонсував відкриття "пунктів незламності" в Україні. Такі місця передбачені для українців, які довго перебувають без електропостачання унаслідок ракетних атак Росії.

У таких "пунктах незламності" передбачається наявність: тепла, води, освітлення, інтернету, живлення для мобільних, місця для відпочинку, аптечки, забезпечення мам та дітей.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомляв, що станом на 24 листопада в Україні вже відкрито 4 370 "Пунктів незламності". Він розповів, що на цей проєкт не виділялися кошти з державного бюджету.

Станом на 27 листопада у Києва облаштовані та працюють понад 430 пунктів обігріву. Столичний мер Віталій Кличко інформував, що в місті планують оперативно розгорнути ще понад 100 пунктів на випадок надзвичайної ситуації. Також "пункти незламності" розгорнули в інших регіонах України.

Мапа "пунктів незламності" доступна за цим посиланням.



Безплатні пункти обігріву для українців / Інфографіка 24 каналу