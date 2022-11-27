Деякі неофіційні канали розповсюджується дезінформація про буцімто непрацюючі "пункти незламності" в Одесі. Та місцева влада повідомила, що ця інформація не є достовірною і зроблена виключно для дезінформування одеситів.

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Де в Одесі працюють "пункти незламності"

Крім того, роботу "пунктів незламності" в Одесі особисто перевіряв міський голова Геннадій Труханов.

Наразі, за даними місцевої влади, "пункти незламності" працюють у Приморському, Малиновському, Суворівському та Київському районах Одеси. У цих пунктах можна отримати доступ до електроенергії.

Повний перелік "пунктів незламності" в Одесі доступний за цим посилання. Перелік адрес "пунктів незламності" в Одесі доповнюється.

Як в Україні працюють "пункти незламності"

Відкриття "пунктів незламності" 22 листопада анонсував президент Володимир Зеленський. Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомляв, що в Україні вже відкрито 4 370 "Пунктів незламності".

Кирило Тимошенко розповів, що на цей проєкт не виділялися кошти з державного бюджету.

Міський голова Києва Віталій Кличко інформував, що станом на 27 листопада у столиці облаштовані та працюють понад 430 пунктів обігріву. За його словами, у місті планують оперативно розгорнути ще понад 100 пунктів на випадок надзвичайної ситуації.

Також "пункти незламності" розгорнули в інших регіонах України.



Безплатні пункти обігріву для українців / Інфографіка 24 каналу