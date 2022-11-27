Некоторые неофициальные каналы распространяется дезинформация о якобы неработающих "пунктах несокрушимости" в Одессе. Местные власти сообщили, что эта информация не является достоверной и сделана исключительно для дезинформирования одесситов.

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Где в Одессе работают "пункты несокрушимости"

Кроме того, работу "пунктов несокрушимости" в Одессе лично проверял городской голова Геннадий Труханов.

По данным местных властей, "пункты несокрушимости" работают в Приморском, Малиновском, Суворовском и Киевском районах Одессы. В этих пунктах можно получить доступ к электроэнергии.

Полный перечень "пунктов несокрушимости" в Одессе доступен по этой ссылке. Список адресов "пунктов несокрушимости" в Одессе дополняется.

Как в Украине работают "пункты несокрушимости"

Открытие "пунктов несокрушимости" 22 ноября анонсировал президент Владимир Зеленский. Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщал, что в Украине уже открыто 4 370 "Пунктов несокрушимости".

Кирилл Тимошенко рассказал, что на этот проект не выделялись средства из государственного бюджета.

Мэр Киева Виталий Кличко информировал, что по состоянию на 27 ноября в столице обустроены и работают более 430 пунктов обогрева. По его словам, в городе планируют оперативно развернуть еще более 100 пунктов в случае чрезвычайной ситуации.

Также "пункты несокрушимости" развернули в других регионах Украины.



Бесплатные пункты обогрева для украинцев / Инфографика 24 канала