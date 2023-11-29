Є два варіанти: Кулеба сказав, яким шляхом можна врятувати ОБСЄ

У Північній Македонії з 30 листопада по 1 грудня триває засідання Ради глав МЗС ОБСЄ, на яке поїхав Сєргєй Лавров. Через це Україна бойкотує зустріч.

Глава українського Міністерства закордонних справ сказав журналістам у Брюсселі, що до бойкоту через участь російського міністра долучились й декілька глав МЗС інших країн. Перед цим експерти пояснювали, чому Україні важливо бойкотувати зустріч ОБСЄ через Лаврова, пише 24 Канал.

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Що сказав Кулеба про ОБСЄ

Дмитро Кулеба заявив, що є чотири країни, які офіційно заявили, що вони не братимуть участі в міністерському засіданні. Мовиться про Україну та країни Балтії (Литву, Латвію та Естонію). Український міністр запевнив, що:

є країни, які сказали йому, що не братимуть участі в засіданні Ради глав МЗС ОБСЄ, проте не готові про це заявити публічно;

є держави, які прийдуть 29 листопада на вечерю Скоп'є, де не буде Лаврова, проте не підуть 30 листопада на офіційну частину, де буде глава МЗС Росії.

Дмитро Кулеба пояснив, що країн, які не погоджуються з участю Лаврова на засіданні Ради глав МЗС ОБСЄ більше, ніж чотири. Проте кожна держава вирішує, як проявляти незгоду.

Щодо Північної Македонії, яка головує в ОБСЄ та вирішила запросити Лаврова, то глава МЗС України сказав:

протягом року Північна Македонія принципово та послідовно підтримувала Україну, за що потрібно подякувати;

є група країн держав-учасниць ОБСЄ, які вважають, що на цей крок треба було піти, щоб врятувати організацію від повного колапсу та розвалу. Адже треба ухвалити рішення про бюджет, головування та перепризначення керівників організації.

Я вважаю, що, якщо ми дійсно хочемо врятувати ОБСЄ, то ми маємо або перезаснувати ОБСЄ без Росії, або знайти шлях виключити Росію з ОБСЄ,

– заявив глава українського Міністерства закордонних справ.

Що відомо про участь Лаврова у засіданні ОБСЄ