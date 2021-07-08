Україна хоче чесної відповіді НАТО про вступ, – Кулеба

Дмитро Кулеба заявляє, що НАТО має чесно висловлюватися про долю України в Альянсі. Те, що нашій державі начебто бракує реформ, насправді є політичним прикриттям перед Росією.

Україна зробила достатньо, щоб заслужити на наступний крок на шляху до євроатлантичної інтеграції. Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив під час інтерв'ю в Центрі східноєвропейських досліджень у Вільнюсі

Важливо Україна хоче отримати чіткий перелік реформ для вступу до НАТО, – Зеленський

Причина у Росії, а не у реформах

Росію глава українського МЗС порівняв зі слоном у кімнаті. Очевидну проблему – агресію Росії на території України – хочуть прикрити начебто відсутністю реформ в Україні. За словами Кулеби, публічно є заяви про те, що Росія не має права голосу у відносинах між Україною і НАТО.

Водночас ми чуємо за зачиненими дверима і при вимкнених мікрофонах, що це не найкращий час для євроатлантичної інтеграції України, оскільки "ми маємо зважати на Росію". Так функціонує політика, і ми розуміємо це,

– розповів Кулеба.

Відтак він запевняє: якщо Росія є причиною, не варто казати, що євроатлантичної інтеграції немає через реформи.

Україна робить багато реформ і чекає на відповідь

Одна з переваг НАТО – 5 стаття Вашингтонського договору . За нею у конфлікт повинні вступити усі країни, якщо в однієї з членів Альянсу є збройні протистояння з державою, що не входить до НАТО. Відтак, це б означало, що НАТО має бути з Росією у прямій війні, якщо Україна вступить в Альянс.

Глава МЗС України зазначив, що Україна здійснила багато реформ у секторі оборони та безпеки, а також віддана тому, щоб робити більше реформ і повністю відповідати стандартам НАТО.

Але ми хочемо чесної відповіді натомість – відповіді на запитання "коли". Ми розуміємо, що членство в НАТО – це не дата в календарі, яку можна виділити червоним. Але ми зробили достатньо, щоб заслужити на наступний крок…,

– наголосив він.

Вступ України до НАТО: головне

Заявку та вступ до НАТО Україна подала ще у 2008 році. Лише через 12 років – у 2020 Україна стала партнером НАТО. Таким чином увійшла до програми розширених можливостей від НАТО.

У Офісі Президента заявили, що наступний етап – це отримання Плану дій щодо членства в Альянсі. Це дорожня карта, яка пояснює, які дії ще необхідно виконати.

Нещодавно міністри закордонних справ країн "Люблінського трикутника" підтримали членство України в ЄС і НАТО. Глави дипломатій України, Литви та Польщі підписали спільний документ.

Німецька дипломатка Анка Фельдгузен вважає, що Україну досі не взяли до НАТО через війну.