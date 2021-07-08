Украина хочет честного ответа НАТО о вступлении, – Кулеба

Дмитрий Кулеба заявляет, что НАТО должен честно высказываться о судьбе Украины в Альянсе. То, что нашему государству якобы не хватает реформ, на самом деле является политическим прикрытием перед Россией.

Украина сделала достаточно, чтобы заслужить следующий шаг на пути к евроатлантической интеграции. Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил во время интервью в Центре восточноевропейских исследований в Вильнюсе.

Важно Украина хочет получить четкий перечень реформ для вступления в НАТО, – Зеленский

Причина в России, а не в реформах

Россию глава украинского МИД сравнил со слоном в комнате. Очевидную проблему – агрессию России на территории Украины – хотят прикрыть якобы отсутствием реформ в Украине. По словам Кулебы, публично есть заявления о том, что Россия не имеет права голоса в отношениях между Украиной и НАТО.

В то же время мы слышим за закрытыми дверями и при выключенных микрофонах, что это не лучшее время для евроатлантической интеграции Украины, поскольку "мы должны принимать во внимание Россию". Так функционирует политика, и мы понимаем это,

– рассказал Кулеба.

Поэтому он уверяет: если Россия является причиной, не стоит говорить, что евроатлантической интеграции нет из-за реформ.

Украина делает много реформ и ждет ответа

Одно из преимуществ НАТО – 5 статья Вашингтонского договора . Согласно ей в конфликт должны вступить все страны, если у одного из союзников есть вооруженные противостояния с государством, которое не входит в НАТО. Следовательно, это бы означало, что НАТО должно быть с Россией в прямой войне, если Украина вступит в Альянс.

Глава МИД Украины отметил, что Украина осуществила много реформ в секторе обороны и безопасности, а также предана тому, чтобы делать больше реформ и полностью соответствовать стандартам НАТО.

Но мы хотим честного ответа взамен – ответа на вопрос "когда". Мы понимаем, что членство в НАТО – это не дата в календаре, которую можно выделить красным. Но мы сделали достаточно, чтобы заслужить следующий шаг...,

– подчеркнул он.

Вступление Украины в НАТО: главное

Заявление на вступление в НАТО Украина подала еще в 2008 году. Только через 12 лет – в 2020 году Украина стала партнером НАТО. Таким образом вошла в программу расширенных возможностей от НАТО.

В Офисе Президента заявили, что следующий этап – это получение Плана действий по членству в Альянсе. Это дорожная карта, которая объясняет, какие действия еще необходимо выполнить.

Недавно министры иностранных дел стран "Люблинского треугольника" поддержали членство Украины в ЕС и НАТО. Главы дипломатий Украины, Литвы и Польши подписали совместный документ.

Немецкая дипломатка Анка Фельдгузен считает, что Украину до сих пор не приняли в НАТО из-за войны.