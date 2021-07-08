Україна зробила достатньо, щоб заслужити на наступний крок на шляху до євроатлантичної інтеграції. Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив під час інтерв'ю в Центрі східноєвропейських досліджень у Вільнюсі

Важливо Україна хоче отримати чіткий перелік реформ для вступу до НАТО, – Зеленський

Причина у Росії, а не у реформах

Росію глава українського МЗС порівняв зі слоном у кімнаті. Очевидну проблему – агресію Росії на території України – хочуть прикрити начебто відсутністю реформ в Україні. За словами Кулеби, публічно є заяви про те, що Росія не має права голосу у відносинах між Україною і НАТО.

Водночас ми чуємо за зачиненими дверима і при вимкнених мікрофонах, що це не найкращий час для євроатлантичної інтеграції України, оскільки "ми маємо зважати на Росію". Так функціонує політика, і ми розуміємо це,

– розповів Кулеба.

Відтак він запевняє: якщо Росія є причиною, не варто казати, що євроатлантичної інтеграції немає через реформи.

Зверніть увагу! Одна з переваг НАТО – 5 стаття Вашингтонського договору. За нею у конфлікт повинні вступити усі країни, якщо в однієї з членів Альянсу є збройні протистояння з державою, що не входить до НАТО. Відтак, це б означало, що НАТО має бути з Росією у прямій війні, якщо Україна вступить в Альянс.

Україна робить багато реформ і чекає на відповідь

Глава МЗС України зазначив, що Україна здійснила багато реформ у секторі оборони та безпеки, а також віддана тому, щоб робити більше реформ і повністю відповідати стандартам НАТО.

Але ми хочемо чесної відповіді натомість – відповіді на запитання "коли". Ми розуміємо, що членство в НАТО – це не дата в календарі, яку можна виділити червоним. Але ми зробили достатньо, щоб заслужити на наступний крок…,

– наголосив він.

Нагадаємо. Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати чіткий перелік реформ, реалізація якого забезпечить вступ в НАТО. Спеціальний представник генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай на це відповів, що "такого переліку не існує".

Вступ України до НАТО: головне