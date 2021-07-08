Україна зробила достатньо, щоб заслужити на наступний крок на шляху до євроатлантичної інтеграції. Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив під час інтерв'ю в Центрі східноєвропейських досліджень у Вільнюсі
Важливо Україна хоче отримати чіткий перелік реформ для вступу до НАТО, – Зеленський
Причина у Росії, а не у реформах
Росію глава українського МЗС порівняв зі слоном у кімнаті. Очевидну проблему – агресію Росії на території України – хочуть прикрити начебто відсутністю реформ в Україні. За словами Кулеби, публічно є заяви про те, що Росія не має права голосу у відносинах між Україною і НАТО.
Водночас ми чуємо за зачиненими дверима і при вимкнених мікрофонах, що це не найкращий час для євроатлантичної інтеграції України, оскільки "ми маємо зважати на Росію". Так функціонує політика, і ми розуміємо це,
– розповів Кулеба.
Відтак він запевняє: якщо Росія є причиною, не варто казати, що євроатлантичної інтеграції немає через реформи.
Україна робить багато реформ і чекає на відповідь
Глава МЗС України зазначив, що Україна здійснила багато реформ у секторі оборони та безпеки, а також віддана тому, щоб робити більше реформ і повністю відповідати стандартам НАТО.
Але ми хочемо чесної відповіді натомість – відповіді на запитання "коли". Ми розуміємо, що членство в НАТО – це не дата в календарі, яку можна виділити червоним. Але ми зробили достатньо, щоб заслужити на наступний крок…,
– наголосив він.
Вступ України до НАТО: головне
- Заявку та вступ до НАТО Україна подала ще у 2008 році. Лише через 12 років – у 2020 Україна стала партнером НАТО. Таким чином увійшла до програми розширених можливостей від НАТО.
- У Офісі Президента заявили, що наступний етап – це отримання Плану дій щодо членства в Альянсі. Це дорожня карта, яка пояснює, які дії ще необхідно виконати.
- Нещодавно міністри закордонних справ країн "Люблінського трикутника" підтримали членство України в ЄС і НАТО. Глави дипломатій України, Литви та Польщі підписали спільний документ.
- Німецька дипломатка Анка Фельдгузен вважає, що Україну досі не взяли до НАТО через війну.