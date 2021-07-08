Украина сделала достаточно, чтобы заслужить следующий шаг на пути к евроатлантической интеграции. Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил во время интервью в Центре восточноевропейских исследований в Вильнюсе.

Важно Украина хочет получить четкий перечень реформ для вступления в НАТО, – Зеленский

Причина в России, а не в реформах

Россию глава украинского МИД сравнил со слоном в комнате. Очевидную проблему – агрессию России на территории Украины – хотят прикрыть якобы отсутствием реформ в Украине. По словам Кулебы, публично есть заявления о том, что Россия не имеет права голоса в отношениях между Украиной и НАТО.

В то же время мы слышим за закрытыми дверями и при выключенных микрофонах, что это не лучшее время для евроатлантической интеграции Украины, поскольку "мы должны принимать во внимание Россию". Так функционирует политика, и мы понимаем это,

– рассказал Кулеба.

Поэтому он уверяет: если Россия является причиной, не стоит говорить, что евроатлантической интеграции нет из-за реформ.

Обратите внимание! Одно из преимуществ НАТО – 5 статья Вашингтонского договора. Согласно ей в конфликт должны вступить все страны, если у одного из союзников есть вооруженные противостояния с государством, которое не входит в НАТО. Следовательно, это бы означало, что НАТО должно быть с Россией в прямой войне, если Украина вступит в Альянс.

Украина делает много реформ и ждет ответа

Глава МИД Украины отметил, что Украина осуществила много реформ в секторе обороны и безопасности, а также предана тому, чтобы делать больше реформ и полностью соответствовать стандартам НАТО.

Но мы хотим честного ответа взамен – ответа на вопрос "когда". Мы понимаем, что членство в НАТО – это не дата в календаре, которую можно выделить красным. Но мы сделали достаточно, чтобы заслужить следующий шаг...,

– подчеркнул он.

Напомним. Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить четкий перечень реформ, реализация которого обеспечит вступление в НАТО. Специальный представитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай на это ответил, что "такого перечня не существует".

Вступление Украины в НАТО: главное