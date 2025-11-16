Командування наказало росіянам імітувати окупацію Куп'янська, – ЗСУ

У Куп'янську точаться запеклі бої. Останнім часом Сили оборони успішно вибивають ворога з міста. Однак росіяни не хочуть із цим миритися.

Окупантам згори наказали симулювати контроль над Куп'янськом, розмахуючи російськими прапорами там, де присутні їх малі групи. Про це повідомляє Угруповання об'єднаних сил, передає 24 Канал.

Навіщо росіяни прикидаються "переможцями" у Куп'янську?

Так, прапори країни-агресорки почали вкладати в пакети постачання для загарбників. Їх скидають за допомогою дронів. Щонайменше одна така "операція" вже відбулася.

Захисники наголошують, що окупація міста – це не те, що можна імітувати. Попри заяви Володимира Путіна та російського Генштабу про "оточення" Куп'янська та українських підрозділів в ньому, більша частина населеного пункту залишається під контролем Сил оборони.

Тим часом групи росіян у північних районах міста відрізані від наземного постачання.

"Нинішня акція – спроба зробити хорошу міну при поганій грі та прикрити очевидну брехню очільника російського режиму", – пояснили оборонці.

Також вони подякували російським командирам за такі акції, оскільки вони допомагають "підсвітити" розкидані Куп'янськом малі групи піхоти та полегшити роботу українським дронарям.

Що відомо про ситуацію у Куп'янську?