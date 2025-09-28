У ЗСУ відповіли, під чиїм контролем перебуває Куп'янськ
- Куп'янськ перебуває під контролем Збройних Сил України.
- У місті проводяться активні контрдиверсійні заходи, а в'їзд для цивільних обмежений.
Речник Генштабу ЗСУ розповів про ситуацію в місті Куп'янськ на Харківщині, яке намагаються захопити росіяни. За його словами, населений пункт перебуває під контролем Збройних Сил України.
Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар речника Генерального штабу Збройних Сил України майора Андрія Ковальова для Укрінформу.
Хто контролює Куп'янськ?
За його словами, на півночі міста тривають пошуково-ударні дії Збройних Сил проти російських окупантів. У самому місті зараз проводяться активні контрдиверсійні заходи.
Своєю чергою, в'їзд для цивільних у місто обмежене для ефективного проведення вищевказаних заходів Збройних Сил України.
Бої за Харківщину: що відомо?
До слова, в ефірі 24 Каналу військовий оглядач з Ізраїля Давид Шарп зауважив, що Куп'янськ є одним із символів успішного наступу України восени 2022 року. Він має велике значення як залізничний вузол, так само як і Куп'янськ-Вузловий, який розташований на протилежному березі Осколу.
За його словами, зміни на краще можливі у випадку значних прорахунків російського командування або перекидання значних резервів українськими силами.
Крім цього, політолог та офіцер ЗСУ Андрій Ткачук роз'яснив 24 Каналу, що російські війська зосередили близько третини свого контингенту на Донбасі та підтягнули резерви на кілька напрямків, зокрема на Покровськ і Куп'янськ.
Завдання окупантів – максимум до листопада зайти в більшість населених пунктів, щоб захисники України їх не виловлювали дронами.