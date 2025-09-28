Речник Генштабу ЗСУ розповів про ситуацію в місті Куп'янськ на Харківщині, яке намагаються захопити росіяни. За його словами, населений пункт перебуває під контролем Збройних Сил України.

Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар речника Генерального штабу Збройних Сил України майора Андрія Ковальова для Укрінформу.

Хто контролює Куп'янськ?

Андрій Ковальов повідомив, що Куп'янськ перебуває під контролем Збройних Сил України.

За його словами, на півночі міста тривають пошуково-ударні дії Збройних Сил проти російських окупантів. У самому місті зараз проводяться активні контрдиверсійні заходи.

Своєю чергою, в'їзд для цивільних у місто обмежене для ефективного проведення вищевказаних заходів Збройних Сил України.

Бої за Харківщину: що відомо?