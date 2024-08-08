Курська АЕС – другий Чорнобиль: що відомо про станцію, де розташована та чи може вибухнути

Третю добу росіяни скаржаться на прорив кордону нібито ЗСУ в Курській області. Мовиться про напрям до міста Суджа, за яким розташований обласний центр російського регіону та місто Курчатов із Курською АЕС.

Соцмережами, зокрема, розходяться жартівливі пропозиції про те, що Курську АЕС варто обміняти на окуповану російськими загарбниками Запорізьку АЕС, чи про "гігават електроенергії", який має отримати Україна.

24 Канал зібрав усе, що відомо про російську атомну електростанцію неподалік українського кордону.

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Другий Чорнобиль

Курська АЕС розташована між Курськом та українським кордоном – за 60 кілометрів від межі з Україною. Це застаріла атомна електростанція з енергоблоками типу РВПК (реактор великої потужності канальний).

Зараз на станції працюють два реактори, які обслуговують 5 тисяч персоналу. Станція має потужність 2 ГВт. Курську АЕС запустили в 1976 році, за рік перед Чорнобильською.



Суджа біля кордону з Україною та Курчатов з Курською АЕС на мапі

Як коментував 24 Каналу експерт із ядерної енергетики Євген Малий, паливо до реакторів РВПК виробляється тільки в Росії. Також ці реактори мають невиправлені конструкційні недоліки, які спровокували катастрофу на ЧАЕС. До речі, у Чорнобилі були ті самі реактори РВПК, що й на Курській АЕС, та і зовнішній вигляд станцій – ідентичний.

У 2019 році станція стала знімальним майданчиком фільму "Чорнобиль", що став відповіддю росіян на однойменний британсько-американський серіал.

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Як і ЧАЕС, Курська АЕС має чотири енергоблоки, два з яких уже вивели з експлуатації у 2021 та 2024 роках. Третій та четвертий енергоблоки працюватимуть до 2033 та 2035 років відповідно.

Для заміни застарілих енергоблоків росіяни будують поруч Курську АЕС-2 з більш сучасними реакторами типу ВВЕР. Це тип реакторів, які мають усі чинні українські атомні електростанції.

Яку роль Курська АЕС відіграє у війні

Восени 2022 року ГУР повідомило про те, що Курська АЕС використовується для зберігання та обслуговування ракет, зокрема ракет до комплексів С-300. Також наприкінці жовтня 2022 року помітили, що до ангарів "Курськатоменергоремонту" прибули цивільні вантажівки на іранських автомобільних номерах із невідомим вантажем.

6 серпня, після нібито українського прориву кордону з Росією, ворожі телеграм-канали повідомили про вибухи в місті Курчатов, де розташована АЕС. Утім, пізніше з'явилися повідомлення, що Курська атомна електростанція працює в штатному режимі, а інформація про обстріл – нібито фейки. Однак потім з'явилися кілька відео, де все ж чутно вибухи.

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Російський телеграм-канал "Важные истории" з посиланням на анонімного працівника станції повідомив, що на АЕС серед співробітників Росгвардії залишилися лише одні жінки, а керівництво не має плану на випадок удару.

"Панцирі" переїхали ближче до станції. Весь час відстрілюються. Охорона станції – зазвичай прапорщики Росгвардії. Зараз сидять одні жінки. Вочевидь, чоловіків вони всіх забрали, відправили туди,

– каже джерело.

Також працівникам станції на випадок атаки не дали жодних інструкцій, евакуація не планується, а укриттів немає.

Чи може вибухнути Курська АЕС

РВПК – застарілий тип атомних реакторів, який нині є лише на російських АЕС. Це Курська, Ленінградська та Смоленська АЕС. Такі реактори також працювали на зупинених станціях: Чорнобильській в Україні та Ігналінській у Литві.

Серед інцидентів за історію експлуатації РВПК є такі випадки:

1975 рік – аварія з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище на Ленінградській АЕС;

1982 рік – розрив каналу реактора на першому блоці ЧАЕС;

1986 рік – катастрофа на ЧАЕС із масовим розривом каналів та руйнуванням активної зони реактора четвертого енергоблока, радіоактивне забруднення великої території;

1991 рік – пожежа в машинному залі другого енергоблоку ЧАЕС;

1992 рік – розрив одного каналу на третьому блоці Ленінградської АЕС.

Хоча росіяни повідомляють про роботу АЕС у штатному режимі, близьке розташування енергоблоків, які діють, до зони бойових дій може спричинити аварію. Тоді відповідальність буде на операторі станції – Росенергоатомі.