Працівники АЕС у паніці не знають, куди діватися. Адже керівництво станції майже не готується до такого розвитку подій.

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Росіяни бояться, що ЗСУ підійдуть до Курської АЕС

Російські військкори припускають, що ЗСУ можуть підійти до Курської АЕС, щоб "тримати російське командування у напрузі". Вони додають, що наразі українські бійці нібито знаходяться приблизно за 76 кілометрів від станції.

До слова, АЕС знаходиться у місті Курчатово. Його вранці 6 серпня атакували БПЛА.

Наразі охороняють станцію лише жінки-співпробітниці Росгвардії.

"Панцирі" переїхали ближче до станції. Увесь час відстрілюються. Охорона станції зазвичай прапорщики Росгвардії. Зараз сидять одні жінки, мабуть, чоловіків вони всіх зібрали, відправили туди,

– розповів анонімно працівник станції.

Він також додав, що сигнали ракетної небезпеки навколо АЕС звучать майже безупинно. А керівництво АЕС немає плану на випадок удару, інструкцій співробітникам не дає, евакуацію – не планує.

"У червні з приводу ракетних небезпек ставили їм питання: укриттів немає, куди подітися? Вони сказали, що треба ховатися, але не сказали, куди. Я так розумію, що вони взагалі не розглядають таке питання (можливої атаки – 24 Канал). Говорять, що ми захищені, нас захищають наші війська", – поскаржився працівник Курської АЕС.

Він також розповів, що на станції складна ситуація: там почалися звільнення, але не через атаки.

"Два блоки вже зупинили – один у 2021 році, а інший у цьому (2024 році – 24 Канал), хоч паливо ще є, — гроші у концерну, мабуть, скінчилися, починають економити на людях. Із серпня скоротили оклад на 20%, і розмови ходять, що це не межа. Вони мають Запорізьку АЕС, куди гроші ллються відрами, хоча вона нічого не виробляє", – повідомив співробітник станції.

Попри скарги персоналу станції, у Росії кажуть, що армія посилила заходи безпеки на Курській АЕС – щоправда невідомо як. А ще російське МЗС закликало міжнародну спільноту засудити "прєступниє атакі кієвского рєжима".