Курская АЭС – второй Чернобыль: что известно о станции, где расположена и может ли взорваться

Третьи сутки россияне жалуются на "прорыв" границы якобы ВСУ в Курской области. Речь идет о направлении к городу Суджа, за которым расположен областной центр российского региона и город Курчатов с Курской АЭС.

Соцсетями в частности расходятся шутливые предложения о том, что Курскую АЭС стоит обменять на оккупированную российскими захватчиками Запорожскую АЭС, или о "гигаватте электроэнергии", который должна получить Украина.

24 Канал собрал все, что известно о российской атомной электростанции недалеко от украинской границы.

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Второй Чернобыль

Курская АЭС расположена между Курском и украинской границей – в 60 километрах от границы с Украиной. Это устаревшая атомная электростанция с энергоблоками типа РБМК (реактор большой мощности канальный).

Сейчас на станции работают два реактора, которые обслуживают 5 тысяч персонала. Станция имеет мощность 2 ГВт. Курскую АЭС запустили в 1976 году, за год перед Чернобыльской.



Суджа у границы с Украиной и Курчатов с Курской АЭС на карте

Как комментировал 24 Каналу эксперт по ядерной энергетике Евгений Малый, топливо к реакторам РБМК производится только в России. Также эти реакторы имеют неисправленные конструкционные недостатки, которые спровоцировали катастрофу на ЧАЭС. К слову, в Чернобыле были те же реакторы РБМК, что и на Курской АЭС, да и внешний вид станций – идентичен.

В 2019 году станция стала съемочной площадкой фильма "Чернобыль", который стал "ответом" россиян на одноименный британско-американский сериал.

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Как и ЧАЭС, Курская АЭС имеет четыре энергоблока, два из которых уже вывели из эксплуатации в 2021 и 2024 годах. Третий и четвертый энергоблоки будут работать до 2033 и 2035 годов соответственно.

Для замены устаревших энергоблоков россияне строят рядом Курскую АЭС-2 с более современными реакторами типа ВВЭР. Это тип реакторов, которые имеют все действующие украинские атомные электростанции.

Какую роль Курская АЭС играет в войне

Осенью 2022 года ГУР сообщило о том, что Курская АЭС используется для хранения и обслуживания ракет, в частности ракет к комплексам С-300. Также в конце октября 2022 года заметили, что в ангары "Курскатомэнергоремонт" прибыли гражданские грузовики на иранских автомобильных номерах с неизвестным грузом.

6 августа, после якобы украинского прорыва границы с Россией, вражеские телеграм-каналы сообщили о взрывах в городе Курчатов, где расположена АЭС. Впрочем, позже появились сообщения, что Курская атомная электростанция работает в штатном режиме, а информация об обстреле – якобы фейки. Однако потом появились несколько видео, где все же слышны взрывы.

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Российский телеграм-канал "Важные истории" со ссылкой на анонимного работника станции сообщил, что на АЭС среди сотрудников Росгвардии остались только одни женщины, а руководство не имеет плана на случай удара.

"Панцири" переехали ближе к станции. Все время отстреливаются. Охрана станции – обычно прапорщики Росгвардии. Сейчас сидят одни женщины. Очевидно, мужчин они всех забрали, отправили туда,

– говорит источник.

Также работникам станции на случай атаки не дали никаких инструкций, эвакуация не планируется, а укрытий нет.

Может ли взорваться Курская АЭС

РБМК – устаревший тип атомных реакторов, который сейчас есть только на российских АЭС. Это Курская, Ленинградская и Смоленская АЭС. Такие реакторы также работали на остановленных станциях: Чернобыльской в Украине и Игналинской в Литве.

Среди инцидентов за историю эксплуатации РБМК такие:

1975 год – авария с выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду на Ленинградской АЭС;

1982 год – разрыв канала реактора на первом блоке ЧАЭС;

1986 год – катастрофа на ЧАЭС с массовым разрывом каналов и разрушением активной зоны реактора четвертого энергоблока, радиоактивное загрязнение большой территории;

1991 год – пожар в машинном зале второго энергоблока ЧАЭС;

1992 год – разрыв одного канала на третьем блоке Ленинградской АЭС.

Хотя россияне сообщают о работе АЭС в штатном режиме, близкое расположение действующих энергоблоков к зоне боевых действий может вызвать аварию. Тогда ответственность будет на операторе станции – Росэнергоатоме.