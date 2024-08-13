Курська кампанія може змінити траєкторію війни: в ISW пояснили, які переваги отримали ЗСУ

Курська кампанія України – ключовий момент у війні з Росією. Спецоперація ЗСУ здатна змінити вектор війни. Момент несподіванки оперативних дій знову спрацював, попри те, що це здавалось неможливим в реальних умовах.

Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Там наголосили, що війна змінює характер, і це вплине на всі майбутні конфлікти у світі.

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Україна досягла оперативної несподіванки, використовуючи непідготовленість росіян у прикордонних районах. Ця кампанія показала, що "несподіванка" все ще можлива навіть у сучасних умовах "прозорості", коли противник має можливість спостерігати за підготовкою та концентрацію сил, при цьому не може остаточно розуміти реальні наміри,

– ідеться у звіті.

Зміна траєкторії війни

В ISW також зазначили, що Україна може виграти від того факту, що російські війська атакували фактично по всій лінії фронту, але водночас не будували укріплення в тиловій частині.

Сили оборони можуть відновити оперативний маневр шляхом планування та проведення серії менших послідовних контрнаступальних операцій замість того, щоб завдати одного вирішального удару, вважають аналітики.

Вплив на майбутні конфлікти

Також зазначають, що наразі світ може бачити, як технології можуть змінювати війни і чому, експерименти на полі бою важливі.

"Цей підхід контрастує з небезпекою застрягнути в обороні та підкреслює необхідність постійної адаптації в умовах сучасної війни", – йдеться у звіті.

Аналітики вважають, що війна в Україні дає важливі уроки, які США та їхні союзники повинні засвоїти.

Цей конфлікт став першою великою війною, що зафіксувала кілька технологічних феноменів, які, безсумнівно, характеризуватимуть майбутню війну,

– додали оглядачі.

Довідково. Операція українських військових у Курській області Росії триває з 6 серпня 2024 року. За тиждень українським бійцям вдалось захопити майже таку площу, яку росіяни окупували від початку 2024 року.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що під контролем ЗСУ – 1 000 квадратних кілометрів.