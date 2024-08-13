Курская кампания может изменить траекторию войны: в ISW объяснили преимущества получили ВСУ

Курская кампания Украины – ключевой момент в войне с Россией. Спецоперация ВСУ способна изменить вектор войны. Момент неожиданности оперативных действий снова сработал, несмотря на то, что это казалось невозможным в реальных условиях.

Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW). Там отметили, что война меняет характер, и это повлияет на все будущие конфликты в мире.

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Украина достигла оперативной неожиданности, используя неподготовленность россиян в приграничных районах. Эта кампания показала, что "неожиданность" все еще возможна даже в современных условиях "прозрачности", когда противник имеет возможность наблюдать за подготовкой и концентрацией сил, при этом не может окончательно понять реальные намерения,

– говорится в отчете.

Изменение траектории войны

В ISW также отметили, что Украина может выиграть от того факта, что российские войска атаковали фактически по всей линии фронта, но при этом не строили укрепления в тыловой части.

Силы обороны могут восстановить оперативный маневр путем планирования и проведения серии меньших последовательных контрнаступательных операций вместо того, чтобы нанести один решающий удар, считают аналитики.

Влияние на будущие конфликты

Также отмечают, что сейчас мир может видеть, как технологии могут менять войны и почему, эксперименты на поле боя важны.

"Этот подход контрастирует с опасностью застрять в обороне и подчеркивает необходимость постоянной адаптации в условиях современной войны", – говорится в отчете.

Аналитики считают, что война в Украине дает важные уроки, которые США и их союзники должны усвоить.

Этот конфликт стал первой большой войной, что зафиксировала несколько технологических феноменов, которые, несомненно, будут характеризовать будущую войну,

– добавили обозреватели.

Справочно. Операция украинских военных в Курской области России продолжается с 6 августа 2024 года. За неделю украинским бойцам удалось захватить почти такую площадь, которую россияне оккупировали с начала 2024 года.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что под контролем ВСУ – 1 000 квадратных километров.