У Буковелі поліція розшукала продавця та власника куртки з написом "sochi-2014"
- Поліція розшукала іноземця, який носив куртку з написом "sochi.ru 2014" в Буковелі, та продавця.
- Власник магазину підтвердив наявність таких курток, зняв їх з реалізації та утилізував, а іноземцю повернули кошти.
Днями мережею ширилось відео з Івано-Франківщини, на якому чоловік був одягнений у куртку з написом "sochi.ru 2014". Поліцейські знайшли як її власника, так і продавця.
Про це Суспільному повідомила речниця патрульної поліції області Христина Мриглід, передає 24 Канал.
Як поліція відреагувала на подію?
У мережі 10 січня з'явилося відео з Буковеля, на якому один із відпочивальників був у куртці з написом "sochi.ru 2014". Після цього ситуацією зацікавилися правоохоронці.
Як повідомила Мриглід, патрульні встановили, що чоловіком у куртці з проросійським написом виявився іноземець. Він пояснив, що придбав одяг в місцевому закладі в одному з торгових комплексів.
Поліція також знайшла власника того магазину. Чоловік 1969 року народження підтвердив, що такі куртки справді були в продажі.
Він їх зняв з реалізації й утилізує. З усіма учасниками провели профілактичні бесіди,
– додали в поліції.
Крім того, іноземцю повернули кошти за куртку з написом.
Інші випадки російської пропаганди
Раніше мережу підірвала історія, як громадянина Італії не впустили в Україну. Чоловік, на ім'я Рокко, висловив зневагу до України та підтримку Путіна українці під час подорожі.
Сама Дар'я Мельниченко, якій і розповів це італієць, пояснила, що він нібито їхав на власне весілля.
Після перевірки ДПСУ чоловіка не впустили в країну й заборонили в'їзд на 3 роки.