У Буковелі поліція розшукала продавця та власника куртки з написом "sochi-2014"

Днями мережею ширилось відео з Івано-Франківщини, на якому чоловік був одягнений у куртку з написом "sochi.ru 2014". Поліцейські знайшли як її власника, так і продавця.

Про це Суспільному повідомила речниця патрульної поліції області Христина Мриглід, передає 24 Канал.

Як поліція відреагувала на подію?

У мережі 10 січня з'явилося відео з Буковеля, на якому один із відпочивальників був у куртці з написом "sochi.ru 2014". Після цього ситуацією зацікавилися правоохоронці.

Як повідомила Мриглід, патрульні встановили, що чоловіком у куртці з проросійським написом виявився іноземець. Він пояснив, що придбав одяг в місцевому закладі в одному з торгових комплексів.

Поліція також знайшла власника того магазину. Чоловік 1969 року народження підтвердив, що такі куртки справді були в продажі.

Він їх зняв з реалізації й утилізує. З усіма учасниками провели профілактичні бесіди,

– додали в поліції.

Крім того, іноземцю повернули кошти за куртку з написом.

Інші випадки російської пропаганди