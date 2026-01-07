По це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла та сама пасажирка, яка посприяла, аби Рокко не пройшов кордон – Дар'я Мельниченко. Дівчина поділилася, що проросійська позиція італійця відкрилась для неї не одразу, спочатку вона побачила на ньому вишиванку і навіть зробила йому у зв'язку з цим комплімент.

Як італієць не доїхав на своє весілля?

Автобус компанії Al Trans прямував з Італії до України, дорогою робив зупинки, аби забрати з різних локацій пасажирів, перш ніж рушити на українську землю. Так, в місті Мілан під час однієї з посадок у транспорт зайшов італієць Рокко та його кохана.

"Цей пасажир вже був трохи неадекватний, бо був напідпитку разом зі своєю нареченою. Вони сіли в автобус нетверезі, бо дуже сильно сварились ще у Мілані. Але у той період він зі мною ніяк не комунікував. Він бігав з валізою в різні боки, забирав у цієї жінки гроші, потім знову віддавав. Потім ми вже сіли в автобус, рушили", – озвучила Мельниченко.

Як тільки відбулась наступна зупинка, Дар'я та Рокко вийшли з автобуса палити. В цей час інші пасажири, яких транспорт мав забрати з цієї точки, завантажували свої валізи. Під час перебування на вулиці іноземець заговорив з українкою.

Це був якийсь вкид з його боку. Не знаю, чому він вирішив мені це сказати, що "Зеленський є кретином", що він підтримує Путіна, бо той "велична постать",

– пригадує Мельниченко.

Ще до цієї розмови дівчина зробила Рокко комплімент, бо побачила, що він був одягнений в українську вишиванку. Каже, що це її приємно вразило, адже вона одразу зрозуміла, що він іноземець, бо чула, що він спілкувався італійською мовою. Дар'я була впевнена, що вишиванка на ньому – прояв його поваги до України, однак виявилося геть не так.

Він мені сказав, що це йому подарувала його дружина, але по факту – наречена, бо вони їхали в Україну як раз для того, щоб одружитися,

– розповіла Мельниченко.

Зауважте! Батько Дар'ї Мельниченко – військовий, він добровольцем долучився до української армії у 2023 році. Дівчина розповіла, що після інциденту з італійцем Рокко вона почала отримувати безліч повідомлень від українських оборонців, які підтримали її вчинок.

Як в ДПСУ коментують ситуацію з італійцем Рокко?