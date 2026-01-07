Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала та самая пассажирка, которая поспособствовала, чтобы Рокко не прошел границу – Дарья Мельниченко. Девушка поделилась, что пророссийская позиция итальянца открылась для нее не сразу, сначала она увидела на нем вышиванку и даже сделала ему в связи с этим комплимент.

Как итальянец не доехал на свою свадьбу?

Автобус компании Al Trans направлялся из Италии в Украину, дорогой делал остановки, чтобы забрать из разных локаций пассажиров, прежде чем отправиться на украинскую землю. Так, в городе Милан во время одной из посадок в транспорт зашел итальянец Рокко и его возлюбленная.

"Этот пассажир уже был немного неадекватный, потому что был навеселе вместе со своей невестой. Они сели в автобус нетрезвые, потому что очень сильно ссорились еще в Милане. Но в тот период он со мной никак не коммуницировал. Он бегал с чемоданом в разные стороны, забирал у этой женщины деньги, потом снова отдавал. Потом мы уже сели в автобус, двинулись", – озвучила Мельниченко.

Как только состоялась следующая остановка, Дарья и Рокко вышли из автобуса курить. В это время другие пассажиры, которых транспорт должен был забрать из этой точки, загружали свои чемоданы. Во время пребывания на улице иностранец заговорил с украинкой.

Это был какой-то вброс с его стороны. Не знаю, почему он решил мне это сказать, что "Зеленский является кретином", что он поддерживает Путина, потому что тот "величественная фигура",

– вспоминает Мельниченко.

Еще до этого разговора девушка сделала Рокко комплимент, потому что увидела, что он был одет в украинскую вышиванку. Говорит, что это ее приятно поразило, ведь она сразу поняла, что он иностранец, потому что слышала, что он общался на итальянском языке. Дарья была уверенна, что вышиванка на нем – проявление его уважения к Украине, однако оказалось совсем не так.

Он мне сказал, что это ему подарила его жена, но по факту – невеста, потому что они ехали в Украину как раз для того, чтобы жениться,

– рассказала Мельниченко.

Заметьте! Отец Дарьи Мельниченко – военный, он добровольцем присоединился к украинской армии в 2023 году. Девушка рассказала, что после инцидента с итальянцем Рокко она начала получать множество сообщений от украинских защитников, которые поддержали ее поступок.

Как в ГПСУ комментируют ситуацию с итальянцем Рокко?