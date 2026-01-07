Украинка рассказала, что в Италии очень много людей с пророссийскими взглядами. Однако она всегда пыталась доносить итальянцам правду о войне России против Украины.

Много ли пророссийских итальянцев?

Дарья Мельниченко отметила, что ей повезло, ведь ее окружали только итальянцы, которые поддерживали Украину. Это руководители на работе, друзья-итальянцы. В частности, когда об этой ситуации стало известно в сети, они ее поддержали.

Я очень люблю Италию и итальянцев. Но, к сожалению, там очень много людей, которые, к сожалению, за Россию. Ты не можешь с этим ничего сделать. Я не гражданка Италии, чтобы указывать итальянцу, как ему думать. Я могу донести свое мнение, каждый раз это делаю, ругаюсь с ними, рассказываю, привожу примеры. Я говорю: "Если бы Швейцария зашла в Италию, кто был бы прав? Конечно, Италия",

– сказала она.

В общем девушка очень часто доносила свою позицию итальянцами. Сначала, когда не знала итальянского языка, а только понимала, то молчала. Затем, когда начала достаточно хорошо владеть языком, то начала доказывать, показывать, объяснять, почему началась эта война, кто действительно виноват. Итальянцы хоть немножко, но начали менять свое мнение.

Что известно об инциденте с итальянцем Рокко?