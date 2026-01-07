Українка розповіла, що в Італії дуже багато людей з проросійськими поглядами. Однак вона завжди намагалася доносити італійцям правду про війну Росії проти України.

До теми Почуваюся гордо, – українка розповіла, як об'єднала автобус, щоб зупинити італійця-путініста

Чи багато проросійських італійців?

Дар'я Мельниченко зазначила, що їй пощастило, адже її оточували тільки італійці, які підтримували Україну. Це керівники на роботі, друзі-італійці. Зокрема, коли про цю ситуацію стало відомо у мережі, вони її підтримали.

Я дуже люблю Італію та італійців. Але, на жаль, там дуже багато людей, які, на жаль, за Росію. Ти не можеш з цим нічого зробити. Я не громадянка Італії, щоб вказувати італійцю, як йому думати. Я можу донести свою думку, кожен раз це роблю, сварюся з ними, розповідаю, наводжу приклади. Я кажу: «Якби Швейцарія зайшла в Італію, хто мав би рацію? Звісно, Італія",

– сказала вона.

Загалом дівчина дуже часто доносила свою позицію італійцями. Спочатку, коли не знала італійської мови, а лише розуміла, то мовчала. Потім, коли почала досить добре володіти мовою, то почала доводити, показувати, пояснювати, чому почалась ця війна, хто справді винен. Італійці хоч трошки, але почали змінювати свою думку.

Що відомо про інцидент з італійцем Рокко?