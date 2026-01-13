Укр Рус
13 января, 09:52
В Буковеле полиция разыскала продавца и владельца куртки с надписью "sochi-2014"

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Полиция разыскала иностранца, который носил куртку с надписью "sochi.ru 2014" в Буковеле, и продавца.
  • Владелец магазина подтвердил наличие таких курток, снял их с реализации и утилизировал, а иностранцу вернули деньги.

На днях в сети распространялось видео из Ивано-Франковской области, на котором мужчина был одет в куртку с надписью "sochi.ru 2014". Полицейские нашли как ее владельца, так и продавца.

Об этом Суспильному сообщила пресс-секретарь патрульной полиции области Кристина Мриглид, передает 24 Канал.

Смотрите также В Буковеле мужчина шокировал отдыхающих "пророссийской" курткой

Как полиция отреагировала на происшествие?

В сети 10 января появилось видео из Буковеля, на котором один из отдыхающих был в куртке с надписью "sochi.ru 2014". После этого ситуацией заинтересовались правоохранители.

Как сообщила Мриглид, патрульные установили, что мужчиной в куртке с пророссийской надписью оказался иностранец. Он объяснил, что приобрел одежду в местном заведении в одном из торговых комплексов.

Полиция также нашла владельца того магазина. Мужчина 1969 года рождения подтвердил, что такие куртки действительно были в продаже.

Он их снял с реализации и утилизирует. Со всеми участниками провели профилактические беседы,
– добавили в полиции.

Кроме того, иностранцу вернули деньги за куртку с надписью.

Другие случаи российской пропаганды

  • Ранее сеть взорвала история, как гражданина Италии не впустили в Украину. Мужчина, по имени Рокко, выразил пренебрежение к Украине и поддержку Путина украинке во время путешествия.

  • Сама Дарья Мельниченко, которой и рассказал это итальянец, объяснила, что он якобы ехал на собственную свадьбу.

  • После проверки ГПСУ мужчину не впустили в страну и запретили въезд на 3 года.