Об этом Суспильному сообщила пресс-секретарь патрульной полиции области Кристина Мриглид, передает 24 Канал.
Как полиция отреагировала на происшествие?
В сети 10 января появилось видео из Буковеля, на котором один из отдыхающих был в куртке с надписью "sochi.ru 2014". После этого ситуацией заинтересовались правоохранители.
Как сообщила Мриглид, патрульные установили, что мужчиной в куртке с пророссийской надписью оказался иностранец. Он объяснил, что приобрел одежду в местном заведении в одном из торговых комплексов.
Полиция также нашла владельца того магазина. Мужчина 1969 года рождения подтвердил, что такие куртки действительно были в продаже.
Он их снял с реализации и утилизирует. Со всеми участниками провели профилактические беседы,
– добавили в полиции.
Кроме того, иностранцу вернули деньги за куртку с надписью.
Другие случаи российской пропаганды
Ранее сеть взорвала история, как гражданина Италии не впустили в Украину. Мужчина, по имени Рокко, выразил пренебрежение к Украине и поддержку Путина украинке во время путешествия.
Сама Дарья Мельниченко, которой и рассказал это итальянец, объяснила, что он якобы ехал на собственную свадьбу.
После проверки ГПСУ мужчину не впустили в страну и запретили въезд на 3 года.