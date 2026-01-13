Об этом Суспильному сообщила пресс-секретарь патрульной полиции области Кристина Мриглид, передает 24 Канал.

Как полиция отреагировала на происшествие?

В сети 10 января появилось видео из Буковеля, на котором один из отдыхающих был в куртке с надписью "sochi.ru 2014". После этого ситуацией заинтересовались правоохранители.

Как сообщила Мриглид, патрульные установили, что мужчиной в куртке с пророссийской надписью оказался иностранец. Он объяснил, что приобрел одежду в местном заведении в одном из торговых комплексов.

Полиция также нашла владельца того магазина. Мужчина 1969 года рождения подтвердил, что такие куртки действительно были в продаже.

Он их снял с реализации и утилизирует. Со всеми участниками провели профилактические беседы,

– добавили в полиции.

Кроме того, иностранцу вернули деньги за куртку с надписью.

