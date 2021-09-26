На 55 день після смерті: у Києві поховали білоруського активіста Шишова

У Києві попрощались з білоруським активістом Віталієм Шишовим. Керівника "Білоруського дому в Україні" знайшли повішеним в одному з київських парків 3 серпня.

На похорон Шишова прийшли лише його найближчі друзі та колеги. Про це повідомили в "Білоруському домі в Україні".

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На початку жовтня буде поминальна служба в одному з храмів

Дякуємо усім, хто зібрався на церемонії і всім, хто прийде вшанувати пам'ять Віталія Шишова на Майдан,

– мовиться у повідомленні організації.

Вже 3 жовтня усі охочі зможуть прийти на поминальну службу в один з київських храмів. Проте час та місце проведення наразі невідомі. Про це обіцяють повідомити пізніше.

Деталі про похорон не розголошували, аби уникнути провокацій

Раніше дівчина загиблого Божена Жолудь наголошувала, що місце та час поховання спеціально не розголошують – аби уникнути провокацій.

Поліція розслідує смерть Віталія Шишова / Фото "Білоруського дому в Україні"

Адвокатка ознайомилась з результатами експертизи

Зазначимо, що нещодавно адвокатка Олена Гаврилюк ознайомилася з матеріалами судмедекспертизи у справі Шишова. Проте про результати захисниця не повідомила – через підписку про нерозголошення матеріалів в інтересах слідства.

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