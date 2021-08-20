Відповідне звернення дівчина Шишова опублікувала у телеграм-каналі. До того ж у Києві відбулася протестна акція під посольством Білорусі
Нагадаємо Дівчина білоруського активіста Шишова досі не може поховати його тіло
Звернення до світової спільноти
Божена Жолудь розповіла, що вже надіслала звернення у посольство США. Надалі вона пообіцяла передати такі ж заяви в інші посольства: Польщі, Великої Британії, Німеччини, Франції.
Хочу привернути увагу світової спільноти у справі про вбивство мого цивільного чоловіка Віталія Шишова,
– розповіла Божена Жолудь.
Щоправда, змісту звернення вона не оприлюднила.
Загибель Шишова: головне
- Віталій Шишов – голова "Білоруського дому в Україні". Він зник у Києві 2 серпня, а наступного дня його знайшли повішеним у парку.
- Друзі загиблого та його дівчина Божена не вірять у те, що Шишов вчинив самогубство. Вони впевнені – це вбивство рук спецслужб Росії або Білорусі.
- Вони розповіли, що за Віталієм стежили відтоді, як він приїхав в Україну. СБУ попереджала активіста про небезпеку.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.
Мітинг під посольством Білорусі
Під посольством Білорусі в Києві близько десятка людей з біло-червоно-білими національними прапорами провели мітинг.
Вони окрема вимагали звернути увагу на неналежне медичне обслуговування "політичних в'язнів режиму Лукашенка". Як повідомляє телегам-канал Pavlovsky.news, учасники акції обурені, що білоруська влада не надає ув'язненим нормальний медичний догляд.
Протест у Києві під посольством Білорусі
Вони вимагали від міжнародних організацій звернути увагу "на знущання над людьми в тюрмах Білорусі".