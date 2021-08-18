За словами дівчини, у відомстві постійно знаходять виправдання. Вона не планує виїжджати з України, а буде добиватися розслідування справи.

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Як розповіла Жолудь, коли вона запитувала у морзі, чи зможе поховати тіло Шишова у відкритій труні, їй дали зрозуміти, що питання в іншому – чи матиме вона взагалі можливість хоча б його переодягнути.

Дівчина також заявила про намір піти у прокуратуру Києва щодо конкретної відмови.

Я досі не можу забрати його тіло. Не дає дозвіл прокуратура. То документи їм не підходять, хоча все є. Потім нібито знову якісь слідчі дії призначають,

– заявила вона.

Зверніть увагу! У Білорусі проти дівчини загиблого активіста Віталія Шишова відкрили кримінальну справу. Божену Жолудь підозрюють у тому, що вона начебто закликала до масових заворушень.

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