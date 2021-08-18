По словам девушки, в ведомстве постоянно находят оправдание. Она не планирует уезжать из Украины, а будет добиваться расследования дела.
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Как рассказала Жолудь, когда она спрашивала в морге, сможет ли похоронить тело Шишова в открытом гробу, ей дали понять, что вопрос в другом – будет ли она вообще иметь возможность хотя бы его переодеть.
Девушка также заявила о намерении пойти в прокуратуру Киева касательно конкретного отказа.
Я до сих пор не могу забрать его тело. Не дает разрешение прокуратура. То документы им не подходят, хотя все есть. Потом якобы опять какие-то следственные действия назначают,
– заявила она.
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Смерть активиста Шишова: коротко
- Гражданина Беларуси Виталия Шишова 3 августа нашли повешенным в одном из парков Киева. Друзья активиста говорят, что его могли убить российские или белорусские спецслужбы.
- Полиция начала уголовное производство по делу по статье об умышленном убийстве. Правоохранители проверяют все версии трагедии.
- По словам Лукашенко, Шишов для Беларуси был никем. Таким образом он попытался оправдать обвинения в возможной причастности его режима к гибели активиста.