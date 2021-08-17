У білоруському відомстві зазначили, що дівчина нібито вдавалась до таких дій, перебуваючи біля посольства Республіки Білорусь в Україні. Найімовірніше, мовиться про день, коли Шишова знайшли мертвим.

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Саме 3 серпня біля посольства відбулась акція вшанування пам'яті активіста, там виступала і Божена Жолудь.

Закликала до масових заворушень, що супроводжувалися насильством проти особи та збройним опором владі, тобто діями, спрямованими на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі,
– написали у комітеті.

Дівчину наразі визнали підозрюваною, однак зазначили, що плануються й інші слідчі та процесуальні дії.

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