У білоруському відомстві зазначили, що дівчина нібито вдавалась до таких дій, перебуваючи біля посольства Республіки Білорусь в Україні. Найімовірніше, мовиться про день, коли Шишова знайшли мертвим.

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Саме 3 серпня біля посольства відбулась акція вшанування пам'яті активіста, там виступала і Божена Жолудь.

Закликала до масових заворушень, що супроводжувалися насильством проти особи та збройним опором владі, тобто діями, спрямованими на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі,

– написали у комітеті.

Дівчину наразі визнали підозрюваною, однак зазначили, що плануються й інші слідчі та процесуальні дії.

До слова. Режим Лукашенка не припиняє тиснути на громадян. Зокрема, на початку серпня силовики прийшли з обшуками до делегатів віртуальної платформи "Сход". Експосла країни у Словаччині Ігоря Лещеню відвезли у невідомому напрямку. Ймовірно, це через критику у бік Лукашенка.

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