В белорусском ведомстве отметили, что девушка якобы прибегала к опасным действиям, находясь возле посольства Республики Беларусь в Украине. Вероятнее всего, речь идет о дне, когда Шишова нашли мертвым.

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Именно 3 августа под посольством состоялась акция памяти активиста, там выступала и Божена Жолудь.

Призывала к массовым беспорядкам, которые сопровождались насилием против личности и вооруженным сопротивлением власти, то есть действиями, направленными на причинение вреда национальной безопасности Беларуси,

– написали в комитете.

Девушку пока признали подозреваемой, однако отметили, что планируются и другие следственные и процессуальные действия.

К слову. В частности, в начале августа силовики пришли с обысками к делегатам виртуальной платформы "Сход". Экс-посла страны в Словакии Игоря Лещеню увезли в неизвестном направлении. Вероятно, это из-за критики в сторону Лукашенко.

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