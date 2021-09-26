На похороны Шишова пришли только его ближайшие друзья и коллеги. Об этом сообщили в "Белорусском доме в Украине".
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В начале октября будет поминальная служба в одном из храмов
Спасибо всем, кто собрался на церемонии и всем, кто придет почтить память Виталия Шишова на Майдан,
– говорится в сообщении организации.
Уже 3 октября все желающие смогут прийти на поминальную службу в один из киевских храмов. Однако время и место проведения пока неизвестны. Об этом обещают сообщить позже.
Детали о похоронах не разглашали, чтобы избежать провокаций
Ранее девушка погибшего Божена Жолудь отмечала, что место и время захоронения специально не разглашают – чтобы избежать провокаций.
Полиция расследует смерть Виталия Шишова / Фото "Белорусского дома в Украине"
Адвокат ознакомилась с результатами экспертизы
Отметим, что недавно адвокат Елена Гаврилюк ознакомилась с материалами судмедэкспертизы по делу Шишова. Однако о результатах защитница не сообщила – из-за подписки о неразглашении материалов в интересах следствия.
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Коротко о смерти Виталия Шишова
- Белорусский активист Виталий Шишов, чтобы избежать преследований, перебрался в Киев.
- Здесь он возглавил "Белорусский дом в Украине".
- 2 августа сообщили об исчезновении Шишова. Его тело нашли уже на следующий день – в одном из парков недалеко от его дома.
- Виталий был повешенным.
- Правоохранители начали уголовное производство.
- Друзья и соратники Шишова уверены: Виталия убили, ведь, вероятно, что за ним следили, а организации угрожали.