Что известно о похоронах активиста

Перед тем адвокат Елена Гаврилюк ознакомилась с материалами судмедэкспертизы. О результатах она не сообщила, поскольку дала подписку о неразглашении материалов в интересах следствия.

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В то же время на вопрос журналистов о том, насколько данные экспертизы соответствуют ожиданиям защиты, адвокат ответила: "Все в принципе, как мы и ожидали".

Девушка умершего Божена Жолудь рассказала, что похороны состоятся на одном из киевских кладбищ. Конкретное место она не сообщила, чтобы избежать возможных провокаций.

Обратите внимание! В Беларуси против девушки Шишова возбудили уголовное дело. Мол, она призвала к массовым беспорядкам. Под "массовыми беспорядками" режим диктатора Александра Лукашенко имел в виду акцию памяти активиста возле посольства Беларуси.

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