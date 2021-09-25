Что известно о похоронах активиста
Перед тем адвокат Елена Гаврилюк ознакомилась с материалами судмедэкспертизы. О результатах она не сообщила, поскольку дала подписку о неразглашении материалов в интересах следствия.
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В то же время на вопрос журналистов о том, насколько данные экспертизы соответствуют ожиданиям защиты, адвокат ответила: "Все в принципе, как мы и ожидали".
Девушка умершего Божена Жолудь рассказала, что похороны состоятся на одном из киевских кладбищ. Конкретное место она не сообщила, чтобы избежать возможных провокаций.
Шишова нашли мертвым: что известно
- 2 августа глава "Белорусского дома" в Украине пошел на утреннюю пробежку и не вернулся. Уже на следующий день Шишова нашли повешенным в парке недалеко от его дома.
- Друзья погибшего не верят в то, что активист совершил самоубийство. Они уверены, что Виталия убили и за этим стоят спецслужбы России или Беларуси.
- Близкие умершего также рассказали, что за ним следили с тех пор, как он приехал в Украину. СБУ предупреждала Шишова об опасности.
- В полиции открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве.