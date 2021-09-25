Що відомо про похорони активіста

Перед тим адвокатка Олена Гаврилюк ознайомилася з матеріалами судмедекспертизи. Про результати вона не повідомила, бо дала підписку про нерозголошення матеріалів в інтересах слідства.

До теми Дівчина Шишова звертається до Заходу: хоче знати правду про його смерть

Водночас на питання журналістів про те, на скільки дані експертизи відповідають сподіванням захисту, адвокатка відповіла: "Все в принципі так, як ми й очікували".

Дівчина померлого Божена Жолудь розповіла, що похорони відбудуться на одному з київських кладовищ. Конкретне місце вона не повідомила, аби уникнути ймовірних провокацій.

Зверніть увагу! У Білорусі проти дівчини Шишова відкрили кримінальну справу. Мовляв, вона закликала до масових заворушень. Під "масовими заворушеннями" режим диктатора Олександра Лукашенка мав на увазі акція вшанування пам'яті активіста біля посольства Білорусі.

Шишова знайшли мертвим: що відомо