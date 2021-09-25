Що відомо про похорони активіста
Перед тим адвокатка Олена Гаврилюк ознайомилася з матеріалами судмедекспертизи. Про результати вона не повідомила, бо дала підписку про нерозголошення матеріалів в інтересах слідства.
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Водночас на питання журналістів про те, на скільки дані експертизи відповідають сподіванням захисту, адвокатка відповіла: "Все в принципі так, як ми й очікували".
Дівчина померлого Божена Жолудь розповіла, що похорони відбудуться на одному з київських кладовищ. Конкретне місце вона не повідомила, аби уникнути ймовірних провокацій.
Шишова знайшли мертвим: що відомо
- 2 серпня голова "Білоруського дому" в Україні пішов на ранкову пробіжку і не повернувся. Вже наступного дня Шишова знайшли повішеним у парку неподалік його дому.
- Друзі загиблого не вірять у те, що активіст вчинив самогубство. Вони впевнені, що Віталія вбили і за цим стоять спецслужби Росії або Білорусі.
- Близькі померлого також розповіли, що за ним стежили відтоді, як він приїхав в Україну. СБУ попереджала Шишова про небезпеку.
- У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.