Афера з "поверненням" товару: у Києві касирка крала гроші в супермаркеті

В одному із супермаркетів Києва 29-річна жінка крала гроші. Вона мала доступ до коштів і могла оформлювати покупки, тому, ймовірно, працювала там касиром. Після купівлі товару вона робила "повернення", а тоді забирала гроші з каси.

До поліції звернувся керівник супермаркету і повідомив, що під час аудиту виявив нестачу грошей. Про ймовірну крадіжку розповіли 29 серпня.

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Викрала 2 тисячі гривень

Поліцейські приїхали в супермаркет і перевірили його. Опісля вони виявили, що причетною може бути 28-річна працівниця, яка мала доступ до грошей. Після повного оформлення покупки вона робила "повернення", а тоді – крала гроші з каси.

Таким чином зловмисниця викрала понад 2 тисячі гривень. Поліцейські оголосили їй підозру за привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем.

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У Києві 21-річний керівник турфірми обікрав банк на 630 тисяч гривень. Він орендував у банку платіжний термінал і здійснив 138 платежів. Зловмисникові може загрожувати 12 років ув'язнення.

В Одесі 24-річна молода жінка створила уявний інтернет-магазин і крала в людей гроші. Вона пропонувала покупцям одяг, якого насправді не мала. Таким чином ошукала щонайменше 10 людей.

У Польщі затримали інтернет-аферистку з України. Жінка разом із групою зловмисників мала доступ до чужих банківських карток. Разом вони викрали близько 245 000 гривень. Справою займається поліція.

Працівниці супермаркету може загрожувати до 8 років позбавлення волі. Також вона не зможе обіймати певні посади на термін до 3 років. На місці працювали слідчі Оболонського управління поліції в Києві. Тривають слідчі дії.