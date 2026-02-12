У Києві після нічного обстрілу без тепла залишилися майже 2600 будинків, – Кличко

В ніч на 12 лютого російські війська атакували Київ ракетами та дронами. Внаслідок обстрілу в столиці майже 2600 будинків опинилися без тепла.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Читайте також У Києві діють тимчасові графіки, в області – погодинні: де їх шукати та якими будуть відключення

Яка зараз ситуація у столиці?

Під час масованої атаки ворог пошкодив об'єкти критичної інфраструктури в Києві, внаслідок чого частина міста залишилася без тепла.

За словами Кличка, йдеться про багатоповерхівки як на лівому, так і на правому берегах столиці – в Деснянському, Дніпровському, Печерському та Солом'янському районах. Наразі комунальники вже працюють над відновленням теплопостачання в будинках.

Міський голова додав, що понад 1100 багатоповерхівок у Дніпровському та Дарницькому районах після минулих обстрілів також залишаються без тепла. Як зазначив Кличко, через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ подати теплоносій туди наразі неможливо.

Тим часом у ДТЕК повідомили, що станом на 10 годину ранку понад 100 000 родин у Києві тимчасово залишаються без світла після масованої атаки. Ще для 25 000 родин світло вже вдалося повернути.

Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Що відомо про нічну атаку?