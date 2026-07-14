"Скелети" автівок і вирва біля школи: у ДСНС показали наслідки нічного обстрілу Києва

Уночі окупанти завдали ракетного удару по Києву. У місті спалахнули пожежі.

Близько 00:15 у Києві оголосили повітряну тривогу. Стало відомо, що ворог здійснив пуски балістичних ракет по українській столиці.

Які наслідки нічної атаки на Київ?

Щонайменше шість ракет ворог випустив по Києву. У місті лунали вибухи. На місці прильотів зайнялися пожежі.

У Голосіївському районі внаслідок влучання горіло складське приміщення.

У Дарницькому районі на відкритій місцевості палали автомобілі. На іншій локації виявлено вирву, пошкоджені скління вікон головного корпусу, а також в допоміжній будівлі на території однієї із шкіл-інтернату.

Ще за двома адресами зафіксовані падіння уламків у дворі житлового будинку та на приватний будинок.

Наслідки балістичного удару по Києву / Фото ДСНС

На щастя, ця атака минулася без жертв і постраждалих.

Нагадаємо, що Україна переживає серйозний дефіцит ракет-перехоплювачів до систем Patriot. Через це вона не може ефективно збивати російську балістику. Ворог цим користується. Останнім часом він посилив саме балістичні атаки на українську столицю.

Востаннє під ракетним ударом Київ перебував 11 липня. Тоді з шести запущених по ньому "Іскандер-М" не було збито жодної.

За підсумками саміту НАТО в Анкарі президент Зеленський заявив, що Україна отримає ракети для Patriot від США вже найближчими днями.