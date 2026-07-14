Около 00:15 в Киеве объявили воздушную тревогу. Стало известно, что противник нанес ракетные удары по украинской столице.

Каковы последствия ночной атаки на Киев?

Враг выпустил по Киеву как минимум шесть ракет. В городе раздавались взрывы. В местах попадания возникли пожары.

В Голосеевском районе в результате попадания горело складское помещение.

В Дарницком районе на открытой местности горели автомобили. На другом участке обнаружена воронка, повреждены стекла окон главного корпуса, а также в вспомогательном здании на территории одной из школ-интернатов.

Еще по двум адресам зафиксированы падения обломков во дворе жилого дома и на частный дом.

Последствия баллистического удара по Киеву / Фото ГСЧС

К счастью, эта атака обошлась без жертв и пострадавших.

Напомним, что Украина испытывает серьезный дефицит ракет-перехватчиков для систем Patriot. Из-за этого она не может эффективно сбивать российские баллистические ракеты. Враг этим пользуется. В последнее время он усилил именно баллистические атаки на украинскую столицу.

Последний раз Киев подвергся ракетному удару 11 июля. Тогда из шести запущенных по нему ракет "Искандер-М" не была сбита ни одна.

По итогам саммита НАТО в Анкаре президент Зеленский заявил, что Украина получит ракеты для Patriot от США уже в ближайшие дни.